Educación recibe este viernes a las familias sin plaza en el IES Basoko

Se acerca agosto y decenas de familias siguen pendientes de los movimientos en las listas de espera de los centros de educación secundaria. Es el caso de más de medio centenar de padres y madres que han solicitado plaza en primero de la ESO en el, en la Txantrea . Al provenir de centros de primaria no adscritos, no han sido admitidos. Debido al alto volumen de familias afectadas, reclaman al Departamento de Educación que abra líneas adicionales. Este viernes, responsables de Educación se reúnen con una quincena de familias que desean ser admitidas en el IES Basoko. Un grupo de 24 familias que proceden del colegio Doña Mayor de Navarra también han solicitado una reunión al quedarse sin plaza en el Padre Moret Irubide, pero todavía no han tenido respuesta.