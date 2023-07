Dormir en Pamplona desde 48 euros: cinco residencias abiertas a turistas en verano

Cuando el sector turístico alcanza su estado de plena ebullición en España y los turistas apenas encuentran opciones económicas para reservar, muchas residencias universitarias y colegios mayores, edificios de varias plantas que en algunos casos pueden atesorar centenares de habitaciones, permanecen cerrados por diversos motivos. No es el caso de los alojamientos que protagonizan este reportaje.

La plataforma de alquiler de habitaciones Booking cuenta con anuncios de cinco negocios pamploneses que durante el curso académico acogen estudiantes y en verano, turistas. Estas propuestas de alojamiento están distribuidas por los barrios de San Juan (Residencia Roncesvalles) e Iturrama (Colegio Mayor Larraona y Residencia Micampus) y la calle del Sadar (Residencia Los Abedules y Residencia Home & Co., que en la plataforma mencionada puede encontrarse como ‘Modern Studios and Ensuites in Pamplona’).

“Estamos abiertos por calendario laboral hasta el 15 de julio. Por lo tanto, aprovechamos esa coyuntura para acoger a turistas.”, explica Óscar Erice, administrador del Colegio Mayor Larraona. Esta actividad constituye algo menos del diez por ciento de la facturación anual del colegio mayor. Aunque el beneficio no sólo tiene que ver con lo económico, matiza Erice: “A nivel de plantilla, ni ampliamos ni reducimos. Garantizamos el trabajo de todo el personal durante todo el año”.

Los permisos necesarios para abrir en verano a turistas no son los mismos que para acoger estudiantes en los meses lectivos. También hay diferencias entre los alojamientos que abren en el periodo veraniego. “Nosotros tramitamos la documentación necesaria para funcionar como albergue juvenil. No podemos ser un hostal o un hotel”, aclara Erice, único responsable de las cinco residencias con el que ha sido posible contactar.

DIARIO DE NAVARRA

¿ESTOS ALOJAMIENTOS ABREN EN SANFERMINES?

Sí, los cinco alojamientos en cuestión abren sus puertas a turistas de todo el mundo durante los nueve días festivos.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO ALOJARME?

La mayoría de alojamientos cierran sus puertas a turistas y las abren a estudiantes a finales de agosto. Larraona, en cambio, sólo dispone de este servicio hasta el final de las fiestas de San Fermín y ya no tiene plazas disponibles. Micampus es la residencia que más tiempo permanece abierta para la comunidad no universitaria: hasta mediados de septiembre.

¿PUEDO ALOJARME CON MÁS PERSONAS?

Larraona es el único alojamiento que sólo ofrece habitaciones individuales. Los otros cuatro cuentan con habitaciones dobles. Si tres personas tienen pensado alojarse en la misma habitación, Ronces Hostel es su mejor opción. En caso de que el grupo esté formado por cuatro miembros, podrían dormir en el mismo espacio si visitan la residencia Los Abedules.

¿QUÉ OCURRE SI CANCELO MI RESERVA?

El único alojamiento que ofrece cancelación gratuita sin condiciones es Ronces Hostel. En Los Abedules, los clientes pueden anular su reserva sin coste adicional hasta un día antes del inicio de la estancia. Quienes escojan Home & Co. podrán cambiar de planes hasta una semana antes si pagan seis euros más en el momento de la reserva. Larraona y Micampus son las alternativas más tajantes: no hay posibilidad de cancelación.

¿PUEDO APARCAR EN EL ALOJAMIENTO?

Larraona y Los Abedules disponen de aparcamiento gratuito en sus instalaciones. Micampus y Home & Co. ofrecen refugio para vehículos a cambio de 8 y 20 euros al día, respectivamente. Ronces Hostel no tiene plazas de estacionamiento.

¿PUEDEN ALOJARSE NIÑOS?

Ronces Hostel, Larraona y Los Abedules no ponen restricciones al acceso de menores de edad (siempre que vayan acompañados de un adulto responsable). Home &Co. permite la entrada de niños a partir de 13 años. Micampus es la única opción que no autoriza el alojamiento de personas menores de edad.

¿PUEDO LLEVAR A MI MASCOTA?

La respuesta es que no en cuatro de cinco ocasiones. Sólo Ronces Hostel permite el acceso de animales a un precio de 6 euros por día y mascota.

¿LOS ALOJAMIENTOS OFRECEN COMIDAS?

Larraona, Los Abedules y Home & Co. ofrecen desayuno a sus clientes. Ronces Hostel y Micampus, en cambio, no cuentan con esta opción.