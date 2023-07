Un matrimonio de Pamplona, de urgencias al depósito de la grúa

historia que protagonizó, sin evidentemente desearlo, un matrimonio de Pamplona evidencia que, en ocasiones, las cosas son susceptibles de mejora. Todo comenzó cuando el marido comenzó a encontrarse mal y ambos decidieron acudir al centro sanitario Doctor San Martín, desde el que le derivaron en ambulancia al Un poco rocambolesca. Laque protagonizó, sin evidentemente desearlo, unevidencia que, en ocasiones, las cosas son susceptibles de mejora. Todo comenzó cuando el marido comenzó a encontrarse mal y ambos decidieron acudir al, desde el que le derivaron en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra

Dado que la pareja acudió al primer centro médico en vehículo privado, fue la mujer quien condujo en el coche hasta urgencias, estacionándolo por la situación en una zona no habilitada para ello. Como podía ser de esperar, el coche fue retirado por el servicio municipal de grúa. Sabiendo que el ‘fallo’ era evidente, la mujer se personó de madrugada en el depósito de Pamplona, desde donde, dice, se le informó de que no podía llevarse el coche a casa, ya que el servicio no funciona durante un determinado horario nocturno. Sin salir de su asombro, la mujer tuvo que recurrir a un taxi para volver a casa y, ya por la mañana, regresar a por su coche de nuevo.

VERSIONES

depósito de la grúa. No obstante, añaden que el servicio, los domingos, lunes, martes y miércoles permanece cerrado de diez de la noche a siete de la mañana, por lo que tildan de “extraño” que, personada la mujer en el depósito, hubiera trabajadores para atenderle. Desde el Ayuntamiento de Pamplona afirman que, en horario nocturno, los vehículos también pueden ser retirados del. No obstante, añaden que el servicio, lospermanece, por lo que tildan de “extraño” que, personada la mujer en el depósito, hubiera trabajadores para atenderle.

En este sentido indican que durante el horario nocturno los días señalados colocan un cartel informativo en la puerta del depósito indicando el teléfono de Policía Municipal al que deben llamar (689637022) para que se acerque un mando policial a realizar las correspondientes gestiones para poder llevarse el coche. “Es posible que hubiera habido un error y, por algún motivo, no se le hubiera dado el vehículo a la afectada cuando lo solicitó”, valoran desde el consistorio.

Con independencia de lo que ocurriera esa noche, el Defensor del Pueblo aprecia que existe un déficit notable de información sobre la posibilidad de recuperar los vehículos fuera de los horarios de apertura del depósito municipal. Y es que, a ojos de la institución que dirige Patxi Vera, ni en el letrero pegado en la puerta ni tampoco en la página web municipal se explica claramente cómo actuar durante la noche si se quiere recuperar un coche. Por ello, continúan desde el Defensor del Pueblo, “sería conveniente que se hiciera referencia expresa a la posibilidad de recuperar los vehículos depositados fuera de los horarios de atención al público”.