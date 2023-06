"Temí lo peor al no ver salir a los dos policías del coche tras chocar con mi taxi y volcar"

siete años de experiencia como taxista, trabajando principalmente de noche, nunca había sufrido “un susto” como el de la madrugada del viernes en el centro de Pamplona. En el cruce de la avenida Baja Navarra con la calle Paulino Caballero, En los, trabajando principalmente de noche, nunca había sufrido “un susto” como el de la madrugada del viernes en el centro de Pamplona. En el cruce de la avenida Baja Navarra con la calle Paulino Caballero, un coche de la Policía Municipal que acudía a atender una llamada por malos tratos con las sirenas activadas chocó contra su taxi.

El conductor, que prefiere mantener el anonimato, contaba este sábado, horas después del accidente, que comenzó su jornada a las once y media de la noche y tenía previsto finalizar a las seis de la mañana, "una vez completados los servicios concertados". Sin embargo, a las tres y media de la madrugada se cruzó un coche de la Policía Municipal "a toda velocidad" que se había saltado un semáforo cuando acudía a una llamada por malos tratos y chocaron. Tras el impacto la patrulla volcó en la mediana y en su interior quedaron atrapados dos agentes, una mujer y un hombre que sufrieron contusiones leves y fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra. El taxi quedó dañado en la parte derecha delantera y calcula que quedará parado una semana. Respecto a su estado físico, "solo tengo unas molestias en la cadera y nada más".

El impacto se produjo a las 3.24 horas en la avenida Baja Navarra, entre Príncipe de Viana y Merindades, a la altura del cruce con Paulino Caballero, en una zona habilitada para taxis y villavesas. El taxista, al ver el semáforo en verde, arrancó con normalidad, a 20 km/h, “y me los vi encima”, recordaba. “Aún tengo el susto. Me quedé helado al comprobar que no salían del coche después de dar vuelta campana. Temí lo peor al socorrerles”. El taxista también cuenta que iban a toda velocidad, con las luces de emergencias y sin las señales acústicas. “Me explicaron que tratan de no activarlas de noche para no molestar. Pero, claro, había varios coches y muchas luces... ”.