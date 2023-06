La capilla de San Fermín escribió este 6 de junio de 2023 un día para la historia de Pamplona en el sexto peldaño de la misa de la escalera. Junto a la imagen, colocada en su altar el 6 de julio de 1717, estuvieron 26 personas que desde 1979, con el inicio de la democracia, han abierto los Sanfermines con el lanzamiento del Chupinazo. Desde Elisa Chacartegui, primera mujer en prenderlo, en 1981, hasta José Andrés Palacios, músico de La Pamplonesa, en 2019, el último antes de los dos años de paréntesis por la pandemia.

PILAR FERNÁNDEZ LARREA

LISTA CON LOS LANZADORES DEL CHUPINAZO

Elisa Chacartegui (UCD) 1981

Patxi Zabaleta (HB) 1982

Juan Cruz Alli (UPN) 1984

Joaquín Salanueva (CP) 1986

Elena Modrego (CDS) 1990

Alfredo Jaime (UPN) 1992

Yolanda Barcina (UPN) 1999 y 2007

César Palacios (Osasuna) 2000

Roberto Jiménez (PSN) 2002

Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) 2003

Jorge Mori (PSOE) 2004

Idoia Saralegui (IU) 2005

Maite Esporrín (PSOE) 2009

Mari Ganuza (Comparsa de Gigantes y Cabezudos) 2010

Enrique Maya (UPN) 2011

Iñaki Cabasés (NaBai) 2012

Eduardo Vall (PSOE) 2013

Mikel Martínez (Cruz Roja) 2014

Javier Aranegui (Orfeón Pamplonés) 2015

Jesús Ilundáin ‘El Tuli’ 2016

Paula Remírez y María Calado (DYA Navarra) 2017

Ibai Ganuza y Leire Zabalza (Motxila 21) 2018

José Andrés Palacios (La Pamplonesa) 2019.

“Osasuna y San Fermín nos unen a todos los navarros”, subrayó Jesús Ayala en la introducción de la multitudinaria eucaristía. En los primeros bancos se sentaban los protagonistas, los 26 lanzadores; a la derecha, los que les tomarán relevo el próximo 6 de julio: Luis Sabalza, presidente de Osasuna; y con él, Braulio Vázquez, director deportivo; José Antonio Prieto ‘Cata’, secretario técnico y el delantero croata Ante Budimir. A la izquierda, el coro de Napardi, que abrió con la Aurora a San Fermín del maestro Turrillas, cerró con la jota de Joaquín Madurga, y como despedida, cantó un emotivo ‘Agur Jaunak’ que muchos se llevaron grabado en su teléfono móvil, entre ellos, Budimir.

Recordó también Ayala que había en la capilla políticos de todos los colores e instituciones entrañables en la fiesta. Y recalcó que entre todos componen “una fotografía de una sociedad plural y con compromiso”. Y en su homilía, el párroco Javier Leoz destacó que se reunían “en completa armonía, sin estridencias, en la parte festiva de San Fermín”. Les recordó aquel día en que a buen seguro les temblaban las piernas y la garganta se helaba. “Ese instante de emoción y nervios que nunca olvidaréis. Entonces estabais en aquel balcón, hoy estáis en uno desde el que las cosas se ven de distinto color”, les dijo. Reparó el sacerdote en que “muchas personas” han pasado por la capilla desde que se instauró la misa de la escalera. “Solo faltaba que algunos nos tengan que decir a quién tenemos que invitar”, expresó.Mencionó a quienes vivieron ese momento mágico y ya no están. Y se trasladó a la procesión, al 7 de julio, “donde tiene cabida el que cree y el que no cree, el que nos insulta y el que no nos insulta”.

JESÚS CASO

Entre los asistentes, en el banco reservado a autoridades, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y varios concejales de Navarra Suma. En asientos posteriores, otras caras conocidas de la política municipal, como Cristina Ibarrola y Elma Saiz. Finalizada la misa, dos de los protagonistas, Enrique Maya y Elena Modrego (lanzó el chupinazo en 1990 como edil de CDS) tomaron la palabra. El primero agradeció el encuentro a la parroquia. “Nos une haber tirado el Chupinazo”, apuntó y quiso reivindicar la política, “fundamental en la sociedad”. “Alguna vez no hacemos las cosas bien y estamos mal vistos, pero la política es necesaria”, apeló al entendimiento “a quienes corresponde ahora tomar las riendas de la política municipal”. Elena Modrego, por su parte, se detuvo de manera especial en las primeras mujeres que, como ella, lanzaron el Chupinazo: “Elisa Chacartegui, que está presente, y Marisol Elizari, entre otras, que nos seguirá desde su casa. Éramos el símbolo de una nueva sociedad que se abría paso”.

PILAR FERNÁNDEZ LARREA