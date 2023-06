El Ayuntamiento financia eventos deportivos puntuales a través de una convocatoria de ayudas dotada con 160.000 euros

subvenciones para entidades de índole físico – deportivo que organicen eventos deportivos puntuales repartirá 160.000 euros. El Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. La convocatoria depara entidades de índole físico – deportivo que organicen eventos deportivos puntuales repartirá. El Ayuntamiento de Pamplona quiere así apoyar la celebración de ese tipo de eventos como medio para promocionar la práctica deportiva competitiva y recreativa en la ciudad, la actividad económica asociada a los mismos, y el impacto sobre el turismo local. El 18 de junio finaliza el plazo de presentación de solicitudes, de forma telemática, a través del trámite ‘Solicitud electrónica de subvenciones para personas jurídicas’ en la

Se considera ‘evento deportivo puntual’ al suceso o acontecimiento importante y programado que cumpla con las siguientes características: debe tener una duración global, con carácter general, de 1 a 3 días (excepcionalmente nunca superior a 15 días); de índole deportiva tanto en modalidades oficiales reconocidas por los organismos públicos competentes como no oficiales; de carácter recreativo o competitivo; realizado en un marco institucional federativo o fuera de él; y dirigido a cualquier edad. Además, debe ser de pública concurrencia para la ciudadanía de Pamplona sin más limitación que posibles criterios legales y reglamentarios de índole deportiva; realizado en cualquier espacio deportivo; y que implique la creación de un proyecto de gestión y una estructura organizativa donde se atenderán, en mayor o menor medida según la envergadura del evento, aspectos como las inscripciones, los permisos oficiales, la reglamentación, las coberturas aseguradoras necesarias, la seguridad, la difusión y comunicación, el protocolo, el personal como jueces o voluntariado, el alojamiento y manutención, la logística, la organización interna, y la obtención y la gestión de los recursos, entre otros.

Las bases establecen tres niveles de prioridad de los eventos y actividades subvencionables, en relación con la categoría y el nivel de la competición. El Grupo A, con nivel de prioridad 1º, incluye eventos deportivos puntuales internacionales y otros eventos consecuencia de los hermanamientos del Ayuntamiento de Pamplona con otros municipios. Para este tipo de eventos, la cuantía de la ayuda podrá ser de hasta el 25% del presupuesto de gastos. El Grupo B, con nivel de prioridad 2º, acoge eventos deportivos puntuales de gran trascendencia por el nivel de la competición, con cuantías en las ayudas de hasta el 25% del presupuesto de gastos. El Grupo C, con nivel de prioridad 3º, aúna eventos deportivos puntuales de relevancia promocional y carácter popular, incluyendo los eventos sobre e-sports activos u otro tipo de eventos deportivos virtuales. Se financiará hasta el 15% del presupuesto de gastos.

En 2022, esta convocatoria financió 48 eventos deportivos puntuales en la ciudad en múltiples deportes como balonmano, baloncesto, triatlón, atletismo, tenis, taekwondo, pelota, squash, judo, patinaje, hípica, natación, pesca, waterpolo, kárate, ciclocross, rugby, béisbol, y escalada. Durante los años 2018 y 2019 se financiaron 53 y 49 eventos deportivos respectivamente; y en época pandémica, los años 2020 y 2021 se llegaron a subvencionar 7 y 32 eventos respectivamente. El año 2022 dejó a 48 eventos deportivos financiados, cifras que se asemejan a periodos pre-pandemia que son esperables conseguir durante el año 2023.

REQUISITOS PARA LAS ENTIDADES CONCURRRENTES

Los 160.000 euros se repartirán entre los tres niveles de prioridad, con 70.000 euros para las solicitudes encuadradas en el Grupo A, con 45.000 euros para las encuadradas en el Grupo B y con otros 45.000 euros para las propuestas del Grupo C. En el caso de que sobrara presupuesto en alguno de los grupos, este se podrá asignar al resto de grupos, por orden de prioridad. La cuantía económica máxima a conceder a cada entidad no podrá superar el 100% del déficit del presupuesto del proyecto presentado y, en todo caso, existirán los límites de hasta 20.000 euros en el Grupo A, hasta 15.000 euros en el Grupo B y hasta 8.000 euros en el Grupo C.

Las entidades de índole físico – deportivo que quieran concurrir deben estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, carecer de ánimo de lucro y registrar en sus estatutos, entre sus objetivos, la realización de actividades relacionadas con el objeto de esta convocatoria. tener domicilio social y fiscal en Pamplona. El requisito del domicilio social y fiscal en Pamplona no será obligatorio, de forma excepcional, a las entidades organizadoras de eventos internacionales. Asimismo, las entidades no deben haber sido sancionadas durante la temporada 2022-2023, con carácter firme en vía administrativa, por infracciones tipificadas como ‘muy graves’ a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, a la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra y a la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

GASTOS QUE SE SUBVENCIONAN A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA

Serán gastos subvencionables las cuotas y cánones federativos, los gastos en arbitrajes y jueces específicos o el uso de instalaciones deportivas y seguridad privada obligatoria en eventos. Se puede integrar también los gastos en desplazamientos, alojamiento y manutención; la bolsa del deportista y avituallamiento durante la actividad; las coberturas aseguradoras y sanitarias; el material deportivo, propio de la actividad deportiva objeto de subvención; o los premios y trofeos/medallas/placas a los deportistas participantes.

Otros gastos que se financian son los relativos a retribuciones y gratificaciones a personal de la organización, voluntariado y dietas a deportistas participantes; logística, megafonía y difusión específica de la actividad; acciones que potencian el efecto social de la actividad; y otros gastos no incluidos anteriormente, debidamente justificados y razonados que a juicio de la Comisión de Valoración puedan ser tenidos en cuenta, siempre y cuando se ajusten a lo establecido por la normativa de subvenciones y al resto del contenido de estas bases.

Además, en la web municipal (https://www.pamplona.es/temas/deporte/subvenciones) pueden consultarse ésta y otras convocatorias de subvenciones deportivas municipales, junto con una guía breve explicativa y los correspondientes enlaces de tramitación. Asimismo, en este mismo espacio podrá accederse a las resoluciones de concesión que se vayan publicando.