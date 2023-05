Fernando Sesma (Ciudadanos): "He sido tentado para cambiar de partido pero mi lugar está en Ciudadanos"

Fernando Sesma confía en que Ciudadanos logrará representación municipal en Pamplona. De conseguirlo, afirma que podría pactar con UPN, PP o PSN, siempre y cuando se aleje de Bildu. Tampoco está abierto a negociar con Contigo-Zurekin o Vox

¿Cómo se vivió en la agrupación municipal de NA+ la amenaza, ya confirmada de la ruptura?

Con serenidad. El alcalde, Enrique Maya, es un gran gestor de personas y respeta mucho el trabajo de cada uno. Me he sentido muy valorado, pero no sólo por el alcalde, sino por todo el grupo. Pero también se vivió con la desilusión de pensar, ‘jolín, con lo bien que estamos trabajando en equipo y ahora cada uno por nuestra cuenta’

¿No le han pedido desde UPN que se quede con ellos?

Todos hemos sido tentados y yo también, de ambos partidos, pero de una forma muy sutil. Pero tenía muy claro que mi lugar era en Ciudadanos porque es quien representa mi ideología liberal y el centro político con esa visión abierta a España y a Europa.

¿Entiende que otros como Fermín Alonso o María García-Barberena lo hayan hecho?

En una democracia, solo faltaba, cada uno tiene que estar en el partido que quiera. Pero no sólo importa el qué, también el como. Y cuando la suerte estaba ya echada me ha dado la sensación de que algunas personas han buscado un sillón. Eso no quiere decir que a los que tuve de compañeros los aprecie muchísimo. Alonso y García-Barberena han sido concejales en dos áreas muy difíciles y con ellos voy a conservar una relación de amistad.

¿Detrás de quién va a estar Ciudadanos para la alcaldía?

Evidentemente nunca pactamos con Bildu que jamás ha condenado la violencia terrorista. Tampoco con los populistas o extremistas, como Contigo Navarra o Vox. Pero tenemos margen de maniobra con el PSN o, por supuesto, con los que integramos NA+. Ahora con el PSN siempre y cuando no considere a Bildu como su socio preferente, o que lo esté blanqueando permanentemente y que no entienda que no han dado el paso esencial en democracia, la condena.

Le tocó bailar con el área de Participación Ciudadana que, según decían la pasada legislatura en la oposición UPN y PSN era un chiringuito de Aranzadi.

A UPN los tribunales le dieron la razón cuando reclamó por la irregular adjudicación de algunas plazas. Nosotros hemos jugado limpio, en los foros de barrio el alcalde ha estado siempre presente, no se escondía como Asiron.

En escuelas infantiles presentaron un estudio de necesidades reales. Pero también el anterior equipo de gobierno dijo que hizo los cambios basándose en un análisis.

Una sentencia daba la razón a las familias, a las que se les había expulsado de las escuelas por el cambio de modelo. Y lo primero fue cumplir con la sentencia de una forma respetuosa. Asiron echó a las familias y nosotros hemos cambiado de manera paulatina para que nadie se tuviera que ir del centro. En el estudio, por supuesto, no se dio ninguna consigna. El dato está ahí, entre el 20-23% de familias eligen el modelo D y nosotros hemos hecho por el euskera en escuelas infantiles más que Asiron. Hemos ampliado el número que ofrecen euskera pasando a cinco. Lo que pasa es que nosotros somos partidarios de un modelo de convivencia, con centros que acojan las dos líneas, como el nuevo de Lezkairu, y no exclusivos como ellos.

Diario de Navarra