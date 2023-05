Un pamplonés graba a la persona que rompió el retrovisor de su coche y pide ayuda para localizarlo

El abogado pamplonés Fermín Sánchez Bergasa, de 34 años, se encontraba junto a su mujer y a su hija recién nacida, ingresada en la unidad de Neonatos de Virgen del Camino, a finales del pasado mes de abril, cuando su móvil, conectado al coche, le avisó de que algo estaba sucediendo. El vehículo, un Tesla, lleva incorporada una cámara que graba si detecta movimientos, una aplicación muy útil para evitar que, si otro coche golpea al de este joven mientras está aparcado, sin nadie en el interior, quede una prueba de quién y en qué circunstancias es responsable de esos daños.

No fue así en la agresión sufrida por el Tesla de Sánchez Bergasa. Eran las 7 de la mañana de la noche del sábado 22 al domingo 23 de abril y, tras recibir el aviso, el propietario salió de Neonatos y acudió hasta su coche. “Lo había aparcado junto al edificio de Consultas de Príncipe de Viana, por lo que llegué bastante rápido. Ya no había nadie, pero me encontré el retrovisor destrozado”. Al revisar las imágenes que le explicaran qué había podido pasar fue cuando se dio de bruces con la desagradable sorpresa. “Se ve claramente cómo un hombre que camina con la capucha puesta pasa al lado del coche y, sin más ni más, la emprende a golpes con él. Cuando lo rompe, sigue andando como si nada, en dirección Mendebaldea-Barañáin”. Según indicó, no conoce de nada a esta persona, ni se explica por qué pudo actuar así.

Con esa grabación, Sánchez Bergasa denunció los actos en la Policía Municipal de Pamplona, a la que aportó el vídeo, de 12 segundos de duración. Además, lo ha compartido a través de su perfil de Twitter, en busca de pistas que le ayuden a encontrar quién es la persona que golpeó el retrovisor. “¿Me podéis ayudar a dar con quien se ha liado a mamporros con mi coche?”, solicitaba, adjuntando las imágenes, que acumulan más de 2.400 visualizaciones en esta red social. De hecho, reconoce, creó una cuenta específica para darle difusión.

DN CEDIDO

De momento, ha pasado casi un mes y no ha habido suerte con la identificación del culpable. En comisaría le indicaron que no habían recibido más denuncias por hechos similares en esa zona y en esa noche, y de momento no han puesto nombre al individuo que aparece en las imágenes. “La reparación del retrovisor cuesta alrededor de 750 euros, pero más que ese dinero lo que me resulta frustrante es verle hacer eso y que no haya pasado nada”. No ha habido novedades positivas para este hombre en cuanto a dar con el autor de los daños, pero al menos sí en la evolución de su bebé. Tras pasar por neonatos, ya descansa en casa junto a su familia.