Un tiempo de perros

Ladridos, patas llenas de barro y chubasqueros para perros fueron los protagonistas de la primera Teckelada (quedada de perros de raza teckel) de Pamplona que se celebró en los Fosos de la Ciudadela este domingo. Aunque, en primer momento, había cien personas apuntadas, sesenta aparecieron a la quedada canina pese a la lluvia y el mal tiempo.

La organizadora de la jornada, Alba Blanco Pascual, describía a los teckel como “una raza muy especial. Tienen su carácter, son muy territoriales y entre los de su raza suelen tener un vínculo muy especial”. María Salvador Zalba, una de las asistentes, coincidía con Blanco: “Son muy fáciles de tener y por mucho carácter que tengan se adaptan fácilmente a cualquier lugar”, explicaba.

Salvador se enteró de la quedada paseando a su perro Blue: “Me cruzaba cada vez con más gente con la misma raza, un día me propusieron hacer una quedada y cuando organizaron esto no dudé en apuntarme”, explicaba la pamplonesa. “Estamos todos mojados y a los teckels no les gusta nada el agua pero al menos aquí estamos todos”, mencionaba con una sonrisa.

Algunos de los patrocinadores del evento fueron GloriaPets, proporcionando un peluche y comida a cada perro, FotoPata, cubriendo el evento y sacando fotografías y MomoBichitos, con un pack para cada perro, entre otros.

El Hotel Txintxua, situado en Hernani (Guipúzcoa), también colaboró sorteando una noche de hotel para dos parejas. Javier Salcedo Gómez, el dueño del hotel, contaba cómo se habían enterado de la Teckelada: “En la peluquería canina nos comentaron que se iba a hacer esta quedada y como permitimos mascotas en el hotel se nos ocurrió hacer un sorteo”. Salcedo describía a Teo y Lolo, sus dos teckel, como perros con un carácter peculiar, dependientes pero muy cariñosos y protectores con su familia. “Hemos tenido perros de todas las razas pero una vez que tienes un teckel en la familia ya no hay vuelta atrás”, aseguraba Salcedo.

Miguel Osés

UN DÍA DE SORPRESAS

Juana Iglesias Llorente, dueña de Miel, fue una de las ganadoras del sorteo. “No me esperaba que me tocara la noche en el hotel porque nunca me suele tocar nada pero cuando vayamos nos llevaremos a Miel, eso seguro”, contaba Iglesias.

Alba Blanco Pascual admitía que le había parecido espectacular la acogida que había tenido la quedada. “La gente se ha animado a venir a pesar del mal día que ha hecho pero se han ido muy contentos de ver a sus perros socializar”, explicaba la organizadora.

También desvelaba que seguramente haya una segunda edición de la Teckelada: “No sé cuándo será pero solo espero que haga mejor tiempo”, concluía entre risas.

Cambio de planes debido a la tormenta

Aunque la jornada siguió su curso bajo la lluvia, algunas actividades tuvieron que ser canceladas. “En un principio, la idea era que todos los perros pudieran correr y jugar por la explanada pero con el día que ha hecho la Teckelada ha durado un poco menos de lo esperado”, explicaba su organizadora, Alba Blanco Pascual. Uno de los juegos cancelados fue el organizado por la asociación “Perrunízate” con los perros porque estos estaban muy nerviosos por la lluvia. “Muchas asociaciones y tiendas han participado en esta Teckelada y nosotros venimos en nombre de “Perrunízate”, un centro de educación canina para ayudar a los dueños a comprender y comunicarse con sus caninos”, declaraba Javier Echarren Beriáin.