Vecinos afectados por el ruido en la plaza Santa Ana: "¿Qué nos esperará en verano?"

Ruido, ruido y más ruido. Las ciudades se han convertido, muchas veces sin darnos cuenta, en epicentro de un tipo de contaminación concreta: la acústica. Pese a su invisibilidad, es una molestia recurrente. Y excepción. En el caso que nos ocupa son los vecinos de la plaza Santa Ana los que, cansados de tener que bregar cada fin de semana con idéntico problema, elevan la voz en busca de una solución. . Las ciudades se han convertido, muchas veces sin darnos cuenta, en epicentro de un tipo de contaminación concreta: la acústica. Pese a su invisibilidad, es una molestia recurrente. Y Pamplona no es una. En el caso que nos ocupa son loslos que, cansados de tener que bregar cada fin de semana con idéntico problema, elevan la voz en busca de una solución.

En este escenario, son los afectados los que no comulgan en exceso con la denominación de ‘ocio nocturno’. “Es un término usado por las autoridades que maquilla lo que en realidad es un botellón con posteriores actos vandálicos, en muchísimos casos”, afirman vecinas como Sandra Beltrán.

EN FIRME

Precisamente en este espacio, hay un cartel que indica que la plaza se mantendrá abierta en horario de 8 a 22 horas, un horario que, recalcan quienes viven en las inmediaciones, no se cumple. “Nos vemos en la obligación de tener que llamar todos los fines de semana a Policía Municipal para que vengan a cerrar la verja”, cuentan, haciendo hincapié en que no todas las veces acuden. “Y entonces no podemos dormir”, se quejan.

No son pocos los vecinos que, ante el cansancio y el desgaste de tener que actuar como ‘policía’ de quienes allí acuden, han dejado el tema. “Es como chocarse contra un muro”, apostillan Nuria Berenguer. Aseguran que en un mismo mes han llegado a enviar hasta quince correos electrónicos. “Reclamaciones que nunca tuvieron respuesta”, afirman. Es por ello que los afectados vuelvan a demandar más rigurosidad a la hora de cumplir unas normas que la ciudad conoce.

"El sonido queda encajonado en la plaza"

Pero no solo el ruido, sino que los vecinos hablan de equipamientos sin criterio. “Los juegos de los niños están enfilados, lo que hace imposible que los vecinos tengamos las ventanas abiertas. ¿Qué nos esperará en verano?”, se preguntan.

Eso sin contar con el hecho de que aseguran que desde las fiestas de San Fermín una valla de obra se ha quedado en la plaza. “Basura a la que se ha sumado otra valla y ahora ambas son porterías para partidos de fútbol”, dicen, lo que hace que cada impacto multiplique el estruendo. “Imagina de madrugada”.

Cabe recordar que la plaza de Santa Ana tiene dos entradas, lo que, a juicio de los residentes, provoca que el ruido quede “encajonado”. “Si abro las ventanas de mi casa se escucha más alto dentro que fuera”, alerta Sandra Beltrán, una queja que, afirma, siempre recibe idéntica respuesta: “La plaza es pública y todos tenemos derecho a usarla”.