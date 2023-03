Gangas de una temporada rara

Ha sido una temporada rara, como el tiempo, coinciden los comerciantes. Las suaves temperaturas en otoño retrasaron las compras de las prendas de abrigo y las sucesivas olas de frío vaciaron las calles de Pamplona de viandantes. Ahora, buena parte del género sin vender sale a precios de ganga en la tradicional Pamplona Stock, que organiza el ayuntamiento en colaboración con las asociaciones de comerciantes. Más de 50 tiendas, la mayoría del Casco Viejo y San Juan, sacan de jueves a sábado parte de su stock como reclamo.

“Menos mal que las temperaturas han subido un poco. Así se animará la gente el fin de semana”, expresaba este jueves Irune Mariezkurrena, de la tienda Tejanos en la calle Zapatería. Admite que las rebajas han ido bien. Aún así le queda bastante género, pantalones, jerseys, abrigos... “Hasta el sábado hago 2x1 pero como quedan pocas tallas, si una persona no encuentra dos prendas le hago el 40% de descuento”, explica.

La climatología no es el único factor que ha condicionado las ventas esta temporada otoño-invierno. La subida de costes y la situación de incertidumbre hace que las familias sean más prudentes en su presupuesto en vestido y calzado. “También se ha notado que no ha habido campaña de bonos. Y que el fin de semana la gente aprovecha para viajar. Aquí también vienen visitantes, pero no gastan tanto como los de aquí”, expresa Gotzone Barona, dueña de Skaner Shop en la calle Mayor y vocal de la Asociación Casco Antiguo. Pero al margen de todas estas cuestiones, Barona considera que el mayor problema es la falta de relevo generacional. “Aquí, en la calle Mayor hay dos tiendas en liquidación por jubilación, Maitagarri y joyería Berna. Y en el Casco Viejo, los negocios que abren no piensan a largo plazo”, se lamenta. Y defiende que se puede vivir del comercio “si eres constante”. “Ahora se ofrecen en traspaso tiendas veteranas, que funcionan, con una clientela fiel”, destaca.

Además del sector de la moda, en la Pamplona Stock participan todo tipo de establecimientos. Es el caso de Culinarium, tienda de artículos de mesa y cocina que abrió en septiembre en Carlos III. “Tenemos con descuento las freidoras de aire y sus complementos, pulverizadores, moldes, el recetario... Ha sido el producto de moda estas Navidades, junto con el cortaverduras manual y los termos de cerámica”, explica Maider, una de las dependientas.