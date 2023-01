La plaza de la Constitución no requiere traducción al euskera

¿Debería rotularse en bilingüe la plaza de la Constitución de Pamplona y que quede identificada como 'plaza de la Constitución-Konstituzioa plaza'? Una sentencia del contencioso-administrativo ha dejado claro que puede seguir únicamente en castellano al tratarse de un hombre propio, aunque sea un sustantivo que admita traducción al euskera.

Constitución española de 1978-1978ko Espainiako Konstituzioa’. En enero de 2022, el Ayuntamiento de Pamplona dio nombre a la explanada del palacio de Baluarte. En un acto oficial, el alcalde, Enrique Maya, descubrió la placa. ‘Plaza Constitución plaza’ reza. Y en pequeño añade: ‘’. EH Bildu mostró gran interés en que la palabra Constitución se tradujera al vascuence y presentó un recurso al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que le dio la razón. El Ayuntamiento no quedó satisfecho y presentó un recurso al contencioso-administrativo.

En una extensa sentencia, la juez analiza el artículo 8 de la ordenanza reguladora del uso del euskera y llega a la conclusión de que no procede rotular en dicho idioma. “Constitución es un nombre propio, porque singulariza la norma, diferenciándola de todas las demás, iniciándose con letra mayúscula. Por tanto, la denominación no puede ser objeto de traducción, al constituir un nuevo nombre propio que singulariza un espacio y que no admite traducción”, señala la sentencia, recogiendo los argumentos del consistorio.

Parque de los Enamorados, un “nombre común que al convertirse en nombre propio queda cristalizado e inamovible con independencia del nombre que se utilice”, según una resolución del TAN de 2011. La juez cita otras resoluciones del TAN que concluyen que cuando se recurre a un nombre propio, “ha de utilizarse siempre el nombre oficial que determine la persona que tenga la potestad de elegirlo”. Y recoge ejemplos de nombres propios en euskera que no se traducen aunque como nombres comunes sí tengan traducción: Iturrama (fuente de la madre) o Buztintxuri (arcilla blanca). También los hay en castellano: el, un “nombre común que al convertirse en nombre propio queda cristalizado e inamovible con independencia del nombre que se utilice”, según una resolución del TAN de 2011.