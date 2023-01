El futuro parking de la calle Sangüesa, con plazas a 30.000 euros, ya tiene a 200 residentes interesados

Unos 200 residentes del Segundo Ensanche de Pamplona están interesados en tener plaza de garaje en el aparcamiento subterráneo proyectado en la calle Sangüesa y cuyas obras podrían comenzar en mayo, tal como anunció el Ayuntamiento. Estas 200 personas forman parte de la denominada Agrupación de Garajes de la calle Sangüesa, colectivo creado hace una década, que está impulsando este proyecto como solución a las dificultades para encontrar un lugar donde dejar sus vehículos.

El precio de las 346 plazas dependerá de las condiciones en que se adjudiquen las obras y la concesión, pero se estima que rondará los 30.000 euros. En la futura venta, los integrantes de la agrupación de garajes tendrán derecho de tanteo (preferencia).

El precio casi duplica al que han tenido los últimos párkings construidos en el Ensanche. Aún así, están en línea con los precios a los que se están vendiendo plazas de garaje en la zona. “El aparcamiento se va a construir en un momento en el que las materias primas y los costes energéticos y de transporte se han disparado un 30% debido a la coyuntura internacional. De ahí el precio tan alto”, explica Enrique Huesa, arquitecto y presidente de la agrupación vecinal. Otro factor que ha encarecido la construcción es la nueva normativa que obliga a que todas las plazas tengan la preinstalación eléctrica para vehículos enchufables. Además, 35 plazas van a estar electrificadas. Para garantizar el suministro, se instalará un gran transformador bajo una de las rampas.

Hay un último factor que ha encarecido el proyecto, su complejidad técnica y su diseño para no afectar a la plaza de la Cruz. Las rampas de entrada y salida van a estar en la calle Tafalla, en un diseño similar al párking de la calle Olite, que tiene los accesos en la calle Aoiz. “Había una solución más barata, con entrada por la calle Navarro Villoslada, pero requería talar dos árboles de la plaza, por lo que se descartó”, señala el arquitecto.

“Hay personas que dicen que no está suficientemente pensado el proyecto. No es así. Se han estudiado múltiples opciones, se han hecho cuatro anteproyectos. Se ha trabajado codo con codo con el área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento. La calle Sangüesa, si no es la única solución, es la más viable”, defiende Huesa.

A RAS DEL INSTITUTO

Las calles Sangüesa y San Fermín son las únicas que tienen 19 metros de ancho, frente a los 15 metros de las calles aledañas. El parking va a tener 164 metros de longitud y 17,7 metros de ancho, con una calle central y aparcamientos a ambos lados. Constará de cuatro plantas subterráneas. “Esto no se puede hacer en Bergamín, Paulino Caballero o Padre Calatayud, que tienen 15 metros de ancho”, señala Huesa. La calle San Fermín se descartó porque los colectores de aguas y otras instalaciones circulan perpendicularmente a esa dirección.

¿Por qué el aparcamiento va a la altura de la plaza de la Cruz y del instituto? Porque no hay portales en los números impares. Entre la fachada del instituto y el aparcamiento va a haber 70 centímetros. Así, durante las obras no va a poder utilizarse la puerta de acceso de la calle Sangüesa.

La propuesta de hacer un párking en esta calle Sangüesa surgió en 2012, después de que fracasara otro proyecto, en la avenida de Galicia, una idea que se ha recuperado en el plan especial (PEAU) del Ensanche. De hecho, la asociación Zabalsanche defiende que se priorice el párking de la avenida Galicia. Precisamente, fue Enrique Huesa quien se adjudicó en 2008 la redacción del parking frente al colegio de Maristas, un proyecto que impulsó la entonces alcaldesa Yolanda Barcina. Aunque la Agrupación de Garajes de la avenida de Galicia llegó a tener más de 300 vecinos interesados, el Ayuntamiento lo paralizó en 2009. Aquel proyecto fracasó por dos motivos, porque esta avenida tiene pocas viviendas y porque el Gobierno de Navarra ofreció 158 plazas en venta en el edificio que construyó en la calle González Tablas. Buena parte de los 200 integrantes de la agrupación de la calle Sangüesa pertenecieron a la agrupación Galicia.

Huesa señala que estos 200 residentes interesados viven en las manzanas más cercanas al futuro párking. “La gente está desesperada y cansada de estar dando vueltas y vueltas en busca de aparcamiento. De hecho, la plaza de la Cruz, que debería ser el pulmón del barrio, es un foco de tráfico y contaminación”, señala este arquitecto.

ALBERTO ERRO

La oposición, sin margen para frenar la licitación

Aunque los grupos de la oposición han mostrado sus dudas con el proyecto de parking de la calle Sangüesa, van a tener difícil frenarlo porque este expediente no tiene que pasar por el pleno, explican fuentes municipales. “No va a ser como Sarasate”, añaden.

El proyecto de parking se encuentra en exposición pública hasta el 17 de febrero. Después será aprobado por la junta de gobierno y se sacará a licitación la construcción y concesión. Salvo que la licitación quede desierta, el equipo municipal de Navarra Suma prevé poder iniciar las obras en mayo. El presupuesto, incluida la reurbanización de la plaza de la Cruz, es de 13,73 millones, con el IVA incluido.

El proyecto, que se ajusta a lo establecido en el Plan Municipal de Pamplona, no ha tenido que pasar por la comisión de Urbanismo. La licitación y adjudicación es competencia de la junta de gobierno. En este caso no requiere de partida presupuestaria para este ejercicio porque las obras tienen una duración de 22 meses y la reurbanización se ejecutará en último término.