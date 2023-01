Cinco años buscando una fuga de agua

Más de 5 años buscando una fuga de agua en la ikastola Amaiur, en el barrio de Iturrama. Y no hay forma de dar con ella. Así lo explicó este martes el concejal de Educación, Fernando Sesma. “Es una pequeña fuga en el circuito de calefacción. Baja la presión del agua y periódicamente hay que rellenar el circuito de forma manual”, señaló.

Sesma ofreció estas explicaciones en la Comisión de Asuntos Ciudadanos en respuesta a la concejal de EH Bildu, Eva Aranguren. La consecuencia de esta fuga es que el consumo de agua ha aumentado considerablemente este invierno. Según Aranguren, la última factura es de 400 metros cúbicos en un mes (40.000 litros). Es el equivalente al consumo medio de 40 hogares. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha alertado de ello a la dirección del colegio y al Ayuntamiento, según se dio a conocer en el consejo escolar. Si la presión baja mucho, la caldera deja de funcionar. “El invierno pasado la calefacción ya dio problemas”, dijo Aranguren.

Fernando Sesma aclaró que es un problema que viene de lejos y que los técnicos “están en ello”. No han encontrado manchas de humedad ni indicios que permitan localizar la fuga. “No es de fácil solución porque no es cuestión de ir picando por todo el colegio. Yo no soy experto en sistemas de calefacción. Vamos a seguir trabajando para ver si existe la posibilidad de localizar esta fuga”, señaló el concejal de NA+.

La ikastola Amaiur, en la calle Fuente del Hierro, fue construido en 1986. En 2018 se invirtieron 117.000 euros en la reforma de todos los baños. El pasado verano se reformaron los baños y vestuarios del gimnasio (137.000 euros).