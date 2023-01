Sanfermines 78 gogoan reclama una justicia "rápida y eficaz" cuatro años después de pedir reabrir la causa

Sanfermines 78 Gogoan ha reivindicado su derecho a una "tutela judicial rápida y eficaz" cuando se cumplen cuatro años desde que, junto con víctimas de los sucesos ocurridos en las fiestas de 1978 y la Federación de Peñas de Pamplona, presentara una querella en los juzgados de la capital navarra solicitando que se reabriesen los sumarios sobre la causa, "cerrados de forma provisional en 1983", y que, a día de hoy, "no tenemos una decisión definitiva sobre si es admitida o no a trámite".

En un comunicado, la plataforma ha exigido "la actuación de los tribunales en el cumplimiento de su obligación de proteger y restablecer los derechos y libertades que fueron quebrantados por la violencia policial". Y ha defendido que "el enjuiciamiento de aquellos hechos significa resarcir a la sociedad actual por un ataque injustificado" y porque "es la forma de consolidar un Estado de derecho".

Cuatro años después de interponer una querella "al objeto de que se reabriesen los sumarios cerrados de forma provisional en 1983, aportando para ello nuevas pruebas y testimonios logrados a lo largo de los 40 años transcurridos desde aquellos hechos", ha lamentado "las vueltas y el tortuoso recorrido que nuestra denuncia ha tenido en los diversos juzgados" y ha criticado que "nos encontramos en la misma situación que en el día que la presentamos".

Sanfermines 78 gogoan ha reivindicado "nuestro derecho al acceso a la tutela judicial rápida y eficaz". "Las víctimas de la violencia policial sufrida en los Sanfermines de 1978 tienen derecho a que se les haga justicia. Eso significa que los responsables deben ser identificados y sometidos a un juicio justo", ha remarcado.

"Aquellos terribles sucesos no pueden quedar impunes. El camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por la agresión policial llevada a cabo durante los Sanfermines de 1978 no puede permanecer aplazado ni un solo día más", ha destacado.