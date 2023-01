Sesma no ve riesgo de masificación en las doce escuelas infantiles

ciclo 0-3 años, pero tiene la obligación de admitir el número de niños y niñas que puedan ser adecuadamente atendidos. Y es precisamente en eso en lo que se está trabajando”. Así afirma el concejal de Educación, Fernando Sesma (1.053 menores matriculados en los doce centros de titularidad municipal. Se trata de la réplica a otra carta que han recibido las familias en el que los trabajadores alertan del riesgo de “masificación y pérdida de calidad por una subida de las ratios”. “El Ayuntamiento de Pamplona no tiene ni competencia ni capacidad para garantizar una oferta universal de plazas en el, pero tiene la obligación de admitir el número de niños y niñas que puedan ser adecuadamente atendidos. Y es precisamente en eso en lo que se está trabajando”. Así afirma el Navarra Suma ), en la carta que ha enviado a las familias de losmatriculados en los doce centros de titularidad municipal. Se trata de la réplica a otra carta que han recibido las familias en el que los trabajadores alertan del riesgo de “masificación y pérdida de calidad por una subida de las ratios”.

Las dirección y plantillas de las escuelas infantiles llevan semanas en pie de guerra dando por hecho que el Ayuntamiento va a subir ratios, es decir, que cada educadora va a tener más alumnos. Sesma responde que estas afirmaciones buscan “crear alarma”. El debate llegó ayer a la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento, donde los grupos de la oposición preguntaron al concejal por sus verdaderas intenciones.

“El organismo autónomo está trabajando en la propuesta de plazas que trasladará al Departamento de Educación. Previsiblemente se enviará en febrero pero no hay una decisión tomada ”, respondió Sesma. Las explicaciones no convencieron a Bildu, PSN y Geroa Bai. La portavoz socialista, Maite Esporrín, señaló que el lunes se reunieron con representantes sindicales y directores de escuelas. “Ellos tienen ya un documento. Lo que más nos duele es que se nos tome el pelo”, afirmó. Sesma negó que exista ningún documento: “No le estamos tomando el pelo. A mí me están tomando el pelo a mí”.

El origen de la polémica está en una reunión mantenida el 16 de diciembre de varios directores de centros con la gerencia de las escuelas. Allí se les mostró una tabla de cómo quedaría la oferta de plazas si las ratios se ajustaran al decreto foral, ya que actualmente estas ratios están por debajo de máximos. Según uno de estos directores, se podían crear 110 plazas. “Les mostramos nuestra preocupación, pero nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que iban a ser prudentes. El problema es que desde entonces no se han reunidos con nosotros. Nos tememos que lo aprueben sin consultarnos”, explica. Los trabajadores dudan que los centros estén preparados para alojar a un 10% más de personas.

Respecto a las ratios, Sesma defiende que gracias a las contrataciones de refuerzo, incluso pueden bajar. Respecto al riesgo de “masificación”, afirma que se cumplirá la normativa sobre requisitos físicos. “Tenemos espacios suficientes”, afirmó. Respecto a los agrupamientos, explicó que el decreto foral establece tres tramos de edad, mientras que las escuelas infantiles tienen cuatro: lactantes, caminantes, medianos y mayores. “Lo estamos analizando”, afirmó.

La escuela Donibane cerrará el próximo curso por obras

La escuela infantil Donibane cerrará el próximo curso por obras de remodelación, confirmó ayer Fernando Sesma. Se trata del último centro que queda por adaptarse a las exigencias del decreto foral de 2007, después la remodelación de la escuela de Mendebaldea (en la foto). Las familias de Donibane ya han sido informadas y tendrán preferencia en la recolocación en otros centros el próximo curso.