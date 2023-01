Pamplona destina más de 600.000 euros a familias en emergencia social

ayudas anuales para personas y familias en situación de emergencia social que viven en la ciudad, unas ayudas puntuales, no periódicas y subsidiarias de otras posibles subvenciones. Estas subvenciones se destinan a cubrir necesidades básicas de alojamiento, alimentación y suministros como el gas, la luz o la tasa de basuras. Este 2023 la partida económica inicialmente está dotada con 630.000 euros y se tramita desde principios de año para que quien lo necesite y cumpla los requisitos pueda obtener su solicitud desde los primeros días de enero. El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado lasparaque viven en la ciudad, unas ayudas, no periódicas y subsidiarias de otras posibles subvenciones. Estas subvenciones se destinan a cubriry suministros como el. Este 2023 la partida económica inicialmente está dotada cony se tramita desde principios de año para que quien lo necesite y cumpla los requisitos pueda obtener su solicitud desde los primeros días de enero.

Las ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada y están dirigidas a personas mayores de 18 años con recursos económicos limitados. Las personas solicitantes deberán tener residencia efectiva en Pamplona con una antigüedad de seis meses, aunque en los casos de extrema necesidad, y excepcionalmente, no será necesario cumplir este requisito. Asimismo, las personas solicitantes deberán estar participando en procesos de intervención social de los programas y servicios del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de pamplona, así como haber solicitado aquellas prestaciones a las que, por su situación pudieran tener derecho, como, por ejemplo, la Renta Garantizada.

La convocatoria requiere de unas circunstancias económicas precisas y se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar de acuerdo a los límites fijados por el Gobierno de Navarra para estas ayudas de forma que los recursos económicos mensuales de la unidad familiar no deben superar la cuantía equivalente a la Renta Garantizada vigente correspondiente al número de miembros de la misma.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, vía instancia, durante todo el año, en el Registro General del Ayuntamiento (en el Palacio de Condestable) o en cualquiera de los registros previstos en la ley. El Área de Servicios Sociales resolverá las peticiones atendiendo al orden de llegada, hasta agotar la partida. Las solicitudes se resolverán en el plazo máximo de dos meses y serán comunicadas a las Unidades de Barrio o servicios sociales municipales correspondientes. Estas ayudas se tramitan, durante todo el año, en las Unidades de Barrio, previa valoración social y a propuesta del o de la profesional de trabajo social de la mismas.

LA CUANTÍA QUE SE PUEDE CONCEDER

La ayuda concedida desde el Ayuntamiento de Pamplona, por su carácter puntual y no periódico, no podrá superar en los pagos a la misma unidad el máximo anual de 860 euros para unidades familiares de 1 persona; 960 para dos personas; 1.060 para tres personas; 1.160 para cuatro personas; y 1.250 para cinco o más personas. Por solicitud, se concederá hasta un máximo del 50% de la cuantía máxima establecida con carácter general para el año. Excepcionalmente, y previa valoración por los servicios sociales, ante una extrema y urgente necesidad el tope anual podría ampliarse hasta 1.260 euros, con independencia del número de miembros de la unidad. Con esos límites, las familias podrán solicitar ayudas para distintos ámbitos en diversas solicitudes. En años anteriores, estas ayudas se han destinado mayoritariamente al pago de los gastos de vivienda, sobre todo, del pago del alquiler mensual de familias que no cuentan con ningún ingreso, seguido de los gastos de alimentación o higiene.

En 2022 el gasto del Ayuntamiento de Pamplona en personas y unidades familiares en emergencia social rondó los 745.000 euros, después de que se incrementara la partida municipal de 630.000 euros, algo que sucedió igualmente en 2021 donde el desembolso municipal quedó en finalmente en 762.556 euros.

QUÉ GASTOS CUBREN ESTAS AYUDAS DIRECTAS

La subvención prevista tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de emergencia. En este sentido, el importe de la subvención servirá para garantizar el mantenimiento o acceso de alojamiento, a través del abono del alquiler o la cuota del préstamo hipotecario, así como el abono de un alojamiento alternativo en caso de necesidad. También podrá usarse para el pago del desembolso inicial de un contrato alquiler de vivienda nueva, cuando las personas beneficiarias puedan afrontar el resto de cuotas.

También podrá destinarse para el pago de deudas en los servicios de agua, basuras, electricidad y gas, de forma que se evite el corte del suministro. En este ámbito, la cuantía máxima a la que tendrán opción será de 800 euros/año por unidad familiar. En lo que se refiere a nutrición, se podrán sufragar los gastos de alimentación diaria e higiene, con una limitación 500 euros al año para una persona y 1.220 para unidades familiares de 5 o más miembros.

Las ayudas pueden usarse también para sufragar otras necesidades básicas, previa valoración profesional. En este caso, el importe de la subvención tendrá los mismos límites que los aplicados a gastos de alimentación. Igualmente, se concederán ayudas para facilitar el acceso a los niños y niñas menores a servicios de guardería, escuelas infantiles, comedor escolar y actividades de tiempo libre y ocio, como medidas de protección a la infancia. Por último, parte del importe puede solicitarse para costear los gastos de actividades formativas no regladas que puedan realizar las personas beneficiarias de cara a una capacitación profesional que les habilite para el empleo. Se podrán conceder un máximo de 800 euros por unidad familiar.