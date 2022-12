Los objetos robados no llevan IVA

La frontera de los 400 euros en objetos robados marca la diferencia entre una condena a multa o pena de prisión. Es por eso que muchos ladrones habituales procuran no rebasar esta cantidad (hace poco un detenido recriminaba a su pareja en mitad del arresto el haberse excedido en el robo en un supermercado) para que la condena, en caso de ser sorprendidos, sea por un delito leve y no por un delito. También es lo que llevó a un hombre, condenado por haber sustraído varios enseres del piso en el que estaba alquilado, a pedir una rebaja de la condena al defender que el juez no le había descontado el 21% del IVA a lo que había robado. La Audiencia rechazó su argumentación.

El acusado entró a vivir en un piso de Pamplona en octubre de 2018. Desde finales de ese año dejó de abonar el alquiler, por lo que los propietarios interpusieron una demanda de desahucio. Tras conocer el movimiento de los caseros, el acusado se llevó en su furgoneta los siguientes muebles y objetos del piso: una secadora, una banqueta, una mesa de cocina metálica, una freidora, un cristal de espejo, una balda grande y otra pequeña, una cajonera, una plancha y un jarrón con flores. Todo, que fue recuperado, fue tasado pericialmente en 456 euros.

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona condenó al acusado a 8 meses de prisión por un delito de apropiación indebida. El procesado recurrió la sentencia. Según argumentaba su defensa, la tasación pericial de todos los objetos había sido indebida, puesto que a los 456 euros había que descontar el 21% del IVA. De este modo, el valor de lo sustraído se quedaba en 376,85 euros y los hechos debían calificarse como delito leve por no alcanzar los 400 euros. Por este motivo, y por su insolvencia, pedía que los 8 meses de cárcel mutaran en 90 euros de multa.

El fiscal, cuya tesis fue acogida por la Audiencia, se opuso. Según replicó, la defensa caía motu proprio en el error de aplicar un porcentaje de IVA a los objetos sustraídos, obviando que no fueron robados de establecimiento comercial sino de la vivienda en la que vivía alquilado. Añadía que los peritos ya explicaron que la valoración había sido “prudencial”, descontando la amortización de uso y destino, y que las únicas cantidades con IVA fueron las de las reparaciones de los daños, algo que no formaba parte de la condena. “A partir de ahí, su castillo argumental se desmorona”. Y por tanto, la condena siguió por encima de 400 euros.