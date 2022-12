El rechazo a la plantilla no afecta a las 178 trabajadoras del SAD

Tan solo uno de los cuatro puntos del orden del día del pleno extraordinario de este miércoles, 21 de diciembre, salió adelante: la aprobación de la plantilla orgánica de las Escuelas Infantiles. Fue gracias a la abstención del PSN. Pero en el resto de puntos, los grupos de la oposición sumaron sus votos para echar por tierra el proyecto de NA+ en los presupuestos, en la plantilla orgánica municipal y en la plantilla de la gerencia de Urbanismo.

El voto en contra de la mayoría del pleno -las tres fuerzas de la oposición- a la plantilla municipal no afectará a la situación de las 178 trabajadoras del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria), cuya reincorporación a la plantilla ya se aprobó en el pleno del pasado 1 de diciembre. NA+ y PSN unieron sus votos para cumplir con la sentencia del TSJN, que considera que la creación de la empresa pública SAD Pamplona S.L. -creada con capital público para gestionar el servicio- había vulnerado el artículo 13 del convenio de personal laboral.

Dicho punto establece que “el Ayuntamiento, con el fin de promocionar el empleo público, no externalizará trabajos actualmente desempeñados por personal laboral fijo o indefinido no fijo”. NA+ siempre ha defendido que la creación de una empresa pública no supone externalizar el servicio.

Tal y como explicó María Echávarri, única representante de NA+ que participó en los dos debates del pleno, la modificación de la plantilla, con la reincorporación de las 178 trabajadoras se encuentra ahora en fase de exposición pública. Lo normal es que no haya alegaciones y por tanto, que se consolide la situación de las trabajadoras como parte de la plantilla municipal.

El proyecto de plantilla que no logró sacar adelante NA+ respondía, según afirmó María Echávarri, al criterio de estabilidad presupuestaria y a la necesidad de reflejar la realidad organizativa del Consistorio, al cumplimiento de las sentencias de reconocimiento de derechos de personal laboral fijo e indefinido no fijo y a la OPE extraordinaria de estabilización.