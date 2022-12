NA+ pide más inversión en seguridad en el valle de Aranguren: "Nos sentimos desprotegidos"

Para Navarra Suma, “la seguridad es un tema fundamental porque somos una población casi de 12.000 habitantes, que sigue creciendo, pero en la que no contamos con vigilancia las 24 horas los 7 días de la semana y nos sentimos desprotegidos”.

Los concejales de NA+ recuerdan que “llevamos varios años denunciando la inseguridad en el valle y pidiendo un aumento de la partida presupuestaria para aumentar personal y horario de los alguaciles. Desde el equipo de gobierno se han considerado siempre hechos puntuales, por lo que nuestra petición ha sido denegada una y otra vez”.

“En estos últimos años el Valle de Aranguren está sufriendo robos, entradas a casas, pintadas en cocheras y en mobiliario público, como

corroboran las numerosas fotos y correos electrónicos que recibimos de vecinos denunciando este problema”, apuntan.

Así, desde Navarra Suma destacan que “en diferentes ocasiones nos hemos reunido con el alcalde, Manuel Romero, mostrándole nuestra preocupación y trasladándole el malestar de los vecinos, y su respuesta ha sido siempre la misma: el problema se solucionará cuando se ejecute la construcción del nuevo cuartel de la policía foral en el Valle”.

A este respecto, sostienen que “como grupo municipal creemos que uno de los ejes de un buen ayuntamiento debe de ser garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población y este ayuntamiento no lo está haciendo. Y no podemos esperar a que se lleve a cabo el macroproyecto de laque, además, no tiene vestigios de hacerse”, aseguran.