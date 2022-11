El Teléfono del Ciudadano de Diario de Navarra se hacía eco el 9 de noviembre del mal estado del parque de las Pioneras, en el barrio de Lezkairu de Pamplona, con la vegetación seca, caminos en mal estado y tubos de riesgo a la vista. Este miércoles, el grupo municipal EH Bildu ha llevado este asunto a la Comisión de Urbanismo, en forma de declaración en el que urge al alcalde, Enrique Maya, y al concejal de conservación, Fermín Alonso, a "tomar las medidas que sean necesarias para mejorar el estado y mantenimiento" de este parque. La declaración se ha aprobado con los votos de PSN y Geroa Bai.

Fermín Alonso se ha encargado de exponer la situación y las posibles soluciones para que este pulmón de Pamplona recobre su esplendor. Cambiar todos los arbustos arrasados por la plaga de polilla del boj tiene un coste de entre 75.000 y 100.000 euros. Además, consolidar los caminos interiores afectados por deformaciones o cesiones del terreno costaría unos 100.000 euros. Por este motivo, el grupo de Navarra Suma ha presentado una enmienda en la que propone al resto de grupos incorporar a los Presupuestos de 2023 una partida de 175.000 euros para tal fin. El denominado bloque progresista la ha rechazado.

El parque de las Pioneras, de 82.500 m2, fue inaugurado en 2015. En la anterior legislatura se acordó dejar su gestión y mantenimiento en manos privadas. Casi desde su inauguración este espacio arrastra problemas en cuanto a su conservación. Así lo ha apuntado Fermín Alonso, recordando que cuando UPN estaba en la oposición fueron ellos los que denunciaron al equipo de Joseba Asiron el "estado de abandono". Hace dos años, ya con Navarra Suma en la alcaldía, el PSN presentó una declaración similar. "A lo largo de esta legislatura hemos hecho 34 requerimientos a la empresa concesionaria para que arreglara el riesgo, adecentara las zonas verdes, repusiera rejillas, etc. En la anterior legislatura sólo se hizo un requerimiento", ha señalado Alonso. "Ustedes únicamente se han preocupado de cambiarle el nombre al parque para que así pareciera que hacían algo", ha añadio el concejal de Navarra Suma.

Estas explicaciones no han convencido a los grupos de la posición. "Vaya a visitar el parque, hable con los vecinos y compare con las zonas verdes que le rodean. Nosotros lo hemos hechos", ha afirmado Borja Izaguirre (EH Bildu). El concejal del PSN Xabier Sagardoy ha reprochado a Fermín Alonso que "en dos años no ha solucionado el problema". Por su parte, Javier Leoz (Geroa Bai) ha advertido que no habrá dinero mientras el equipo municipal no presente un proyecto detallado. "Lo que ha quedado claro es que este sistema de gestión privatizado no funciona. Nunca más. Que lo asuman los empleados municipales", ha añadido Leoz.