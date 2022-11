King Doner Kebab está situado en la calle Manuel López González número 3 y su imagen nada tiene que ver con el típico kebab de locales con solera. Se trata de un local amplio y moderno, diseñado por el arquitecto Enrique Kahle, con amplios ventanales, cuidada iluminación y ambiente cálido de maderas claras. El barrio de Lezkairu de Pamplona cuenta desde principios de noviembre con un nuevo restaurante de comida internacional.está situado en la calle Manuel López González número 3 y su imagen nada tiene que ver con el típico kebab de locales con solera. Se trata de un local amplio y moderno, diseñado por el, con amplios ventanales, cuidada iluminación y ambiente cálido de maderas claras.

Su dueño es Hamid Hussain, paquistaní que lleva 14 años viviendo en Navarra. En 2014 abrió un King Doner Kebab en la Milagrosa pero hace ya tiempo que sobre su cabeza planeaba dar el salto a un local más moderno. "Los kebabs tienen mucho tirón entre la gente joven. Así que me pareció buena idea trasladarme a un barrio joven. Además quería cambiar la imagen que muchas personas tienen de este tipo de locales", comenta. El restaurante cuenta con cinco trabajadores.

Hamid Hussain también ha querido que su kebab sea un restaurante "donde se pueda comer tranquilamente, que no sea únicamente de comida para llevar". Eso sí, este cocinero no ha cambiado la forma de hacer y presentar sus kebabs y durums, de carne de pollo y de ternera, con una opción vegetal de falafel. No obstante, sí que ha ampliado la carta para incluir pizzas, hamburguesas, platos combinados, croquetas caseras y pollos asados. También ofrece lahmacum, la pizza turca.

En este primeros días, Hamid Hussain está contento con la acogida que han tenido en el barrio. "Vino mucha gente a la inauguración y todos los días se acercan vecinos a conocernos", señala. King Doner Kebab es cerca del bar más veterano de Lezkairu, el Akari Gastroteka, y del Ayres by La Vieja Iruña.