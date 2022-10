Exigen una Orden Foral que regule las jornadas escolares

Encaje de bolillos. Casi tan complicados como casuísticas personales. Pero, dejando de lado que todo gira alrededor del reloj, las familias, que tratan de llegar a todo, también piensan, como no puede ser de otra manera, en el bienestar de sus hijos, hijas. Tanto que, cuando se encuentran ante un muro infranqueable a sus ojos, no les quede otra que actuar.

Cansados de esperar a que Educación "cumpla sus promesas", la plataforma 'Cambio de jornada mediante mayoría simple. Hacia una votación democrática' vuelven a pedir la publicación de una nueva Orden Foral que regule las jornadas escolares y, "de una vez por todas", regule y mejore las dificultades que cada tipo de jornada escolar supone en cuanto a organización, transporte o extraescolares.

Asimismo, recalcan, quieren que el texto recoja "una votación justa y democrática" por mayoría simple y no de dos tercios como se exige ahora. "Queremos que sea mediante resolución u orden foral", repiten las familias.

Según recuerdan los impulsores de este movimiento, de los 365 centros escolares públicos de Navarra (0-3, Infantil y Primaria, Enseñanzas Medias) solamente quedan 29 centros con jornada partida y uno con jornada flexible.

Una situación que les ha llevado a venir exigiendo desde hace varios meses la urgencia de que se apruebe una nueva regulación que garantice que "todas las opciones" van a tener igualdad de oportunidades y que cada centro pueda implantar la jornada que quiera mediante el apoyo de la mayoría de familias votantes.

"Tenemos claro que si se quiere dotar a este tipo de procesos de una mayor democracia y justicia para así poder dotar de autonomía y empoderar a los centros y a toda la comunidad educativa, no podemos seguir exigiendo mayorías tan especiales que penalizan a la participación y favorecen a un tipo de jornada (la partida) que nunca ha sido consultada a las familias", indican a través de un comunicado.

regulara el proceso en este sentido. Es necesario recordar que hace ya unos meses, esta plataforma también logró que el Defensor del Pueblo recomendara al departamento de Educación que aprobara una nueva disposición legal que

Fue en enero cuando el propio Consejero de Educación, Carlos Gimeno, afirmó que para el curso actual ya estaría vigente una nueva Orden Foral que regulase la entrada y salida de las diferentes jornadas escolares. Algo que todavía no ha llegado.

"La consulta pública previa a su elaboración abierta para la participación ciudadana lleva abierta desde finales de julio en la página de transparencia del Gobierno", afirman los afectados. Es por ello que durante las últimas semanas se ha llevado a cabo un proceso de participación que ha reunido a federaciones de madres-padres, asociaciones de equipos directivos, sindicatos y patronales de la enseñanza.

Una cita en la que, dicen, se llegó a afirmar por parte de los responsables del departamento de Educación que la nueva normativa estaría vigente para finales del 2022, de modo que las comunidades educativas pudieran hacer el proceso con las nuevas condiciones; y así las nuevas familias que se incorporan al sistema educativo pudieran matricular a sus hijas e hijos conociendo el tipo de jornada de cada centro para los siguientes cursos.

Cabe recordar que de los 154 centros escolares públicos de Educación Infantil y Primaria Navarra solamente quedan 29 con jornada partida y uno con jornada flexible, ya que todos los demás han optado por la continua con el apoyo extraordinario de las familias.

De esos 29 en 8 no se ha llevado a cabo el proceso nunca o no se ha llegado a la votación final de las familias, y en las 21 restantes la opción ampliamente mayoritaria ha sido la jornada continua, aunque no se haya llegado al 60% del censo, que sí de votantes, superando en muchos casos el 70% de votos a favor.

"Merece mencionar que en todos los demás centros educativos de Navarra (Educación infantil 0-3 y Enseñanzas Medias) el horario lectivo del alumnado acaba al mediodía desde hace años. ¿Por qué no un esfuerzo en unificar los horarios escolares? Entendemos que es el momento", esgrimen desde la plataforma de familias.