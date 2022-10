El nuevo vecino de Mendillorri no cae simpático a todos

"Yo lo llevo bien, en mi casa, no tan bien”. La frase de Loli Molina Barrientos dice mucho en pocas palabras. Vecina de Mendillorri, de 56 años, se cruzó con periodista y fotógrafo de este periódico cuando salía de su casa, este lunes, para depositar sus residuos. En una mano, una bolsa con orgánica; en la otra, un frasco de vidrio y algún envase. Cada cosa en su sitio. Su testimonio ilustra que en una misma ciudad, en el mismo barrio y hasta en la misma casa, un nuevo vecino puede tener una bienvenida diferente.

Para abrir el contenedor inteligente, Loli Molina utilizó el teléfono móvil que llevaba colgado del cuello, en una coqueta cinta. “Siempre con el teléfono y es una maravilla. La tarjeta se me perdió, pero el móvil siempre lo llevamos”, explica a pie de contenedor. Reconoce que su familia “va entrando” en esto de la separación de residuos. “Aunque les ha costado, sobre todo a mi marido, mi hija separa más”, concede Loli. En todo caso, reconoce que ella es quien más recicla de los tres.

Las empleadas de una frutería cercana apuntan que no han tenido problema con las tarjetas y que utilizan los nuevos sistemas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es para ellas el de papel y cartón y sobre todo el de plástico porque las cajas no entran por la embocadura. Y se acuerdan de las personas mayores a quienes cuesta más habituarse a los contenedores de tarjeta. “La gente mayor anda perdida”, suscriben y explican que muchas veces ellas introducen bolsas que se encuentran fuera. “Ya que meto la mía, también la que me encuentro, no cuesta tanto”, entiende Ana Abadía.

Carlos Urrutia Ganuza, igualmente vecino de Es el aviso de que ya se puede accionar el pedal para abrir la tapa. “No siempre lo hacemos todo lo bien que se podría, pero empezamos a utilizar el sistema desde el principio”, apunta. Son dos personas en casa. , igualmente vecino de Mendillorri , está contento con el sistema. “Hay veces que con la tarjeta le cuesta abrir. Es la única pega que le veo”, señala mientras acerca el oído al sensor para escuchar el sonido que emite.. “No siempre lo hacemos todo lo bien que se podría, pero empezamos a utilizar el sistema desde el principio”, apunta. Son dos personas en casa.

No está tan convencida con los contenedores Águeda Osuna Vázquez. Asegura que en su bloque varios vecinos han perdido alguna tarjeta y que desde la Mancomunidad tardan quince días en enviar otra. “Y en ese tiempo qué haces ¿Guardar la basura en casa?”, se pregunta. “Te dan dos tarjetas por vivienda, pero no saben cuántas personas son, no sé, y si pierdes las dos...”, sugiere.

Sara Monaut también es vecina de Mendillorri y utiliza sin problema los contenedores. “Al principio siempre cuesta, no sé si este sistema es lo mejor, pero hay que hacerlo”, concluye.

Esta mañana Loli, Carlos, Agueda, Sara, Ana y todo el vecindario de Mendillorri podrá pasar por los depósitos de agua, donde la Mancomunidad celebra el último día de las jornadas sobre Gestión Eficiente de los Residuos. Se centran en el compostaje con un seminario, un certamen, visitas guiadas... un denso programa lúdico infantil y también un reconocimiento para todos los habitantes del barrio por su contribución al reciclaje de residuos. Les entregarán un kit de reciclaje compuesto por un cubo, bolsas y compost, abono que pueden utilizar en jardines, huertas, plantas...

Sin embargo, el sistema tiene otros porcentajes no tan positivos en otros barrios. Y en las últimas semanas destaca el de la Milagrosa. La Mancomunidad explica que “ya en junio se detectó un incremento importante del bolseo y en el último trimestre las cifras triplican a las de la media de la Comarca”. La entidad afirma que es un caso “especialmente negativo” en el que harán “un esfuerzo de comunicación”.

Siete de cada 10 viviendas deben utilizar el contenedor inteligente

El despliegue de los contenedores electrónicos de apertura con tarjeta o teléfono móvil y asociados a cada domicilio ha llegado a prácticamente siete de cada diez viviendas de Pamplona y la Comarca. Con la implantación esta semana en San Jorge, Buztintxuri y a partir de la próxima en la Rochapea y la Txantrea quedará únicamente un 30% de la población con el sistema anterior. Son, entre otros puntos, los vecinos de Burlada, Villava, Zizur, Orkoien o Gorraiz, que esperarán hasta 2023 y 2024, cuando finalizará la instalación de los denominados contenedores inteligentes. Abarcarán a 356.000 habitantes con 175.000 domicilios y establecimientos.

El sistema ha generado mucha contestación en la oposición de la Mancomunidad, por parte de la coalición Navarra Suma. Desde el principio insisten en que se dé marcha atrás y se retiren. No lo avalan y apuestan por dejarlos abiertos y trabajar la concienciación social.

Opuesto es el punto de vista de la Mancomunidad, donde consideran que cerrar los contenedores es el medio para mejorar los porcentajes de reciclado de materia orgánica y alcanzar de ese modo los objetivos que marcan las leyes, primero la Navarra, más ambiciosa que la estatal, y después las europeas.

La entidad sostiene que los resultados obtenidos hasta el momento son buenos y que los biorresiduos recogidos de manera separada se multiplican por tres con los contenedores cerrados. También baja la fracción resto, otro de los objetivos, y se incrementa el reciclaje del resto de materiales (papel, envases...). Sin embargo, crece el número de impropios, basura depositada en el recipiente incorrecto.