instalaciones deportivas de Pamplona y comarca. Este marte 18 de octubre ha arrancado la socorristas en nómina de Gesport, Sedena, Urtats y Soysana han secundado el paro, lo que ha provocado el cierre de casi todas las piscinas cubiertas de instalaciones municipales. En cuanto a gimnasios y otras instalaciones, la mayoría también se encuentran cerradas al no haber personal en portería. "Si esto se alarga, a nadar al Arga". Esta frase ha aparecido esta semana pintada en numerosas. Este marte 18 de octubre ha arrancado la huelga indefinida del personal contratado por las empresas de gestión de instalaciones deportivas . La práctica totalidad deen nómina de Gesport, Sedena, Urtats y Soysana han secundado el paro, lo que ha provocado el cierre de casi todas las piscinas cubiertas de instalaciones municipales. En cuanto a gimnasios y otras instalaciones, la mayoría también se encuentran cerradas al no haber personal en portería.

Según fuentes sindicales, las negociaciones con las empresas de gestión están prácticamente rotas, por lo que no hay visos de que la huelga pueda desconvocarse a corto plazo. Están convocadas unas 2.000 personas, entre socorristas, monitores, personal de limpieza, de mantenimiento y de portería. Tal como advierten CC OO, ELA, LAB y UGT, las instalaciones no pueden abrir si no hay personal en portería que se responsabilice de las entradas y salidas. También recuerdan que siempre debe haber en las instalaciones deportivas una persona con formación en el manejo del desfibrilador.

La huelga ya está afectando a los cursos y actividades programadas en las instalaciones deportivas. Las que se desarrollan en piscina no pueden llevarse a cabo si no hay socorrista. En el caso de pilates, spinning, yoga, hipopresivos, etc., se podrán llevar a cabo si el monitor no se suma a la huelga y si la instalación deportiva está abierta.

Instalaciones municipales de Pamplona Permanecen cerradas las instalaciones de Aranzadi, Aquavox San Jorge y el Trinquete de Mendillorri, así como la zona de balneareo del Civivox Iturrama. Sí que está funcionando con normalidad el Aquavox de San Agustín.

Guelbenzu La piscina cubierta y resto de instalaciones permanecen cerradas.

La piscina cubierta y resto de instalaciones permanecen cerradas. Valle de Egües Están cerradas las piscinas cubiertas de Sarriguren y Olaz. El resto de instalaciones están abiertas a pesar de que no hay personal en portería ni monitores.

Están cerradas las piscinas cubiertas de Sarriguren y Olaz. El resto de instalaciones están abiertas a pesar de que no hay personal en portería ni monitores. Lagunak Piscina cubierta y zona de hidroterapia cerrada por falta de socorristas. Cursos de natación infantil, hidroterapia cancelados. Respecto a los cursos y actividades deportivas, la dirección no asegura que se puedan impartir con normalidad.

Piscina cubierta y zona de hidroterapia cerrada por falta de socorristas. Cursos de natación infantil, hidroterapia cancelados. Respecto a los cursos y actividades deportivas, la dirección no asegura que se puedan impartir con normalidad. Valle de Aranguren La piscina cubierta está cerrada. Los tornos están abiertos a pesar de que no hay personal en portería. La mayoría de las actividades están suspendidas.

La piscina cubierta está cerrada. Los tornos están abiertos a pesar de que no hay personal en portería. La mayoría de las actividades están suspendidas. Burlada Están cerradas todas las instalaciones y las actividades programadas.

Están cerradas todas las instalaciones y las actividades programadas. Club Nacional de Pamplona Puede verse afectada la apertura de la piscina cubierta por ausencia de socorrista en horario de tardes, y también los sábados y los domingos. En el horario de lunes de 08,00 a 16,00, y martes, miércoles, jueves y viernes de 08,00 a 15,30 está previsto que la piscina sí pueda abrirse debido a que el socorrista que presta el servicio en ese turno es personal directo del club

