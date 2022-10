Maya destaca la actuación policial en la persecución al todoterreno y afirma que "podía haber sucedido algo más grave"

"Estamos en una situación en la cual hay que extremar el control de todo el mundo, porque podía haber sucedido algo más grave, estoy convencido de que la policía ha hecho lo que tenía que hacer, se aclarará todo enseguida y se dará la información oficial", ha explicado, en declaraciones a los medios.

En el suceso han resultado heridos cuatro agentes aunque, según ha explicado Maya, no han sido lesiones de gravedad. "El coche al arrancar ha debido golpear a algún agente, pero no debe ser nada grave", ha dicho.

El alcalde ha señalado que "se está todavía intentando hacer el parte que explique todo lo que ha ocurrido, pero me ha llamado el jefe de Policía Municipal y me ha explicado que se trata de un vehículo que atravesaba la plaza Consistorial, cosa que no se puede hacer, se le ha llamado la atención y se le ha parado, y en lugar de atender a los agentes, ha acelerado y ha salido en dirección a la calle Estafeta".

Según ha continuado explicando Maya, "ha subido la calle Estafeta parece que muy rápido, hacia la calle Amaya, ha habido una persecución, se han cruzado unos vehículos para pararle, ha chocado contra algunos vehículos, algún policía ha tenido algún golpe, ha sido bastante llamativo lo que ha ocurrido, pero prefiero esperar al parte, donde se aclarará todo y evidentemente desde el convencimiento más absoluto de que la policía ha hecho lo que tenía que hacer, porque además debía ser un todoterreno y no se sabe lo que ese coche quería hacer".

El alcalde se ha mostrado cauto hasta "tener el informe definitivo para hacer las valoraciones completas y qué quería esa persona". "Parece ser que no ha dado positivo ni en drogas ni en alcohol, lo cual todavía se hace más raro. Si ha cometido un error y se ha metido en la plaza se dan las explicaciones oportunas y ya está. Todo eso es lo que hay que saber con pelos y señales porque estas cosas alarman a la gente y tenemos que recabar la información y trasladar a los ciudadanos", ha dicho.