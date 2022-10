Orkoien ofrece su mejor homenaje a Unzué: "La satisfacción que tengo por sentirme tan arropado es impagable"

Todo un pueblo volcado. Volcado por dos razones. Una, la de homenajear a uno de los suyos, Juan Carlos Unzué , y otra, la de apoyar la causa que abandera el ex portero y ex entrenador de fútbol, la de reclamar una mejor atención a los, que él mismo padece. Y a todo lo anterior se sumó, además, el fútbol, muchos de sus ex compañeros que compartieron vestuario con él y que quisieron sumarse a su reivindicación disputando un partido amistoso en el, que ha pasado a llevar el nombre de Unzué. Una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que buscaba, además, recaudar fondos para la asociación ANELA.