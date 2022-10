La Cuesta de Labrit 'recorta' el tráfico desde este lunes

Las obras en la Cuesta de Labrit siguen avanzando. Y las previsiones sobre plano ya empiezan a materializarse a pie de calle. Dentro de una transformación en la que está sumida la zona, el calmado de tráfico debe ser preferencia, además del vial ciclista y de la ampliación de aceras, por citar algunos de los cambios más relevantes.

adaptada a la nueva organización de circulación, que limitará a uno solo los carriles de subida al centro de la ciudad destinados a vehículos. El segundo vial que existe actualmente (recordemos que son dos carriles por sentido) se habilitará exclusivamente para transporte comarcal. Así las cosas, el Ayuntamiento de Pamplona ya avisa de que a partir de este lunes día 10, la Cuesta de Labrit quedará,

No obstante, el cambio no será completo, ya que a partir del frontón de Labrit volverán a coexistir dos carriles de circulación general junto con uno exclusivo para los autobuses. Es decir, idéntico diseño al que ya ocurre en la actualidad. El tráfico en sentido bajada se mantendrá sin cambios, con un único un carril.

Para llevar a cabo la maniobra, desde el consistorio ya avisan de que será a lo largo de este fin de semana cuando se realicen los pertinentes cortes de circulación para llevar a cabo el repintado y adecuación de la vía. Así, la Cuesta de Labrit se cerrará al tráfico tanto en sentido subida como bajada el sábado y el domingo, desde las 7.30 horas de la mañana hasta las 19 horas.

Y avisan de que los cortes se producirán en los tres accesos a la vía: en la parte alta, en la intersección de Labrit con la calle Amaya; en la parte baja, en el cruce del Vergel con Labrit; y en mitad de calle, en la salida de la bolsa de estacionamiento de la calle San Agustín.

Dentro de este escenario y durante el horario de cierre, únicamente se permitirá el acceso a las villavesas y los servicios de emergencia. También se podrá salir (no entrar) a los vehículos de vecinos y los relacionados con reparto de mercancías que salgan de la bolsa de estacionamiento de San Agustín. De hecho, los vehículos particulares no podrán atravesar la Cuesta de Labrit en el horario marcado, salvo para salir de la calle San Agustín. La entrada a Casco Antiguo no se podrá realizar por el frontón Labrit.

El cierre, explican desde el Ayuntamiento de Pamplona, se levantará en horario nocturno. La noche del sábado al domingo la calle se abrirá al tráfico con la organización actual de vehículos, tanto de subida como de bajada.

No obstante, a partir de las 19 horas del domingo la calle se reabrirá al tráfico con la nueva disposición, de forma que los vehículos únicamente tendrán un carril de subida, desde el Vergel hasta el frontón Labrit. Desde ese punto volverá a abrirse la vía para acoger dos carriles de circulación normal y uno más para villavesas en sentido subida. También se modifica la actual entrada al Casco Antiguo junto al frontón, que se cerrará, de forma que la entrada y salida a las calles del centro se producirá por la entrada a San Agustín. En sentido bajada, habrá dos carriles hasta la nueva entrada al Casco Antiguo, que se convierten en uno hasta el Vergel.

Finalmente, se habilitará, también, un nuevo paso peatonal a la altura del frontón, permitiendo la conexión peatonal desde la playa de Caparroso hasta el centro de la ciudad.