Vuelven los parrilleros a las fiestas de Villava

parque Ribed de Villava. Alrededor de los asadores proporcionados por el Ayuntamiento se mezclaban familias y cuadrillas, jóvenes y mayores en el acto más popular de las fiestas de la Virgen del Rosario de la villa. Una tradición de décadas recuperada después de tres años de parón. Así que el comentario era unánime: “Había ganas de juntarse”. "El fuego purifica y el humo iguala”, explicaba este martes un veterano parrillero mientras vigilaba las costillicas de cordero en el. Alrededor de los asadores proporcionados por el Ayuntamiento se mezclaban familias y cuadrillas, jóvenes y mayores en el acto más popular de lasde la villa. Una tradición de décadas recuperada después de tres años de parón. Así que el comentario era unánime: “Había ganas de juntarse”.

La columna de humo era visible desde distintos puntos de la localidad. Después de tres años sin brasas los villaveses por fin podían juntarse sin distancias sociales, mascarillas ni límites de aforo. Grupos de distinto tamaño tomaron posiciones a lo largo y ancho del parque Ribed. Unos a la sombra de los árboles, otros bajo toldos y sombrillas y los más sufridos a pleno sol.

Jesús Garzaron

Cada participante ejerce su rol. Mientras unos preparan la mesa, bebidas y los entrantes otros buscan un hueco donde colocar la parrilla con todo tipo de viandas. Iosu Henares, veterano en estas lides desde 1964, apuesta por las costillas de cordero. “Esto es una costillada y es lo que manda la tradición. Eso sí, antes viene el almuercico de chistorra y panceta”, expresaba, aunque se mostraba comprensivo con la chavalería que “anda justa de presupuesto” y se trae costilla de cerdo y salchichas. Iosu Henares tiene bien cogido el punto: “A los sibaritas de mi mesa les gustan bien hechas y con su punto crujiente”. Los más expertos con el carbón no tenían inconveniente en echar una mano a la juventud. “No hay que poner en la misma parrilla chistorra y chuletillas”, le decía Javier a una joven que intentaba sofocar un pequeño incendio a causa de la grasilla.

Las cuadrillas de Villava de toda la vida agradecen que las carnicerías locales se esmeren en traer buen producto para la ocasión “y a precios ajustados”, tal como está el panorama internacional. La cuadrilla Besta Jira, formada por una treintena de amigos desde la infancia, ha puesto este año 15 euros por cabeza. “El lunes nos juntamos a cenar y ahí terminamos de organizar las compras. No falta de nada, carne, vino, embutidos, hielo, pastas, fruta...”, enumera Ana Gómez, una de las cabezas pensantes de la cuadrilla junto a María Pilar Donamaría. “No traemos sillas. Nos ponemos en el murete e invitamos a todo el que pasa”, expresan. En las no fiestas del año pasado, los Besta Jira no quisieron renunciar al encuentro y se fueron a las bodegas de Vivanco en Briones (La Rioja). “Nuestra amistad está aprueba de pandemias”, expresa Ana.

Otra cuadrilla que lleva más de dos décadas juntándose en el parque Ribed son los padres y madres de antiguos alumnos del colegio La Presentación FESD. Vicky, Virginia, Mariví, Raquel ya tienen los hijos mayores. “Por ahí andan repartidos por la plaza. Cada uno ha hecho su vida. Pero nosotras seguimos muy unidas y muy festeras. Estamos en el chupinazo, en la Virgen del Rosario, en las verbenas, hasta que el cuerpo aguante”, coinciden.

Rozando las décadas de residencia en Villava, la familia Suanza, originaria de Colombia, ha reunido a una veintena de personas en una larga mesa. “Tenemos butifarra, chistorra, pollo, churrasco y mazorcas de maíz”, enumeraban Luz Suanza, que manejaba la parrilla junto a Marcela Suanza y Julián García. La txaranga Turrutxiki se ha encargado de amenizar la jornada, en la que los hielos y el camión de los helados han sido una pieza fundamental de la fiesta, con el termómetro rozando los 30 grados.