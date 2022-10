La división de UPN estalla entre los alcaldes de Berrioplano y Artica

UPN, la expulsión de los dos diputados tras incumplir la disciplina de voto y la división latente que se refleja en algunos grupos municipales ha tenido uno de sus episodios más claros en la cendea de Berrioplano. Pero no en la formación que lidera el ayuntamiento como lista más votada y con los mismos tres representantes que otros dos grupos (EH Bildu y una agrupación independiente, AAB). La “guerra” ha “estallado” con otra administración local del mismo municipio y encabezada hasta ahora por una representante de Navarra Suma. Se trata del concejo de Artica, el mayor de Navarra en cuanto a población de hecho (más de 5.000 habitantes) y de derecho (4.850). La ruptura que supuso el último congreso de, la expulsión de los dos diputados tras incumplir la disciplina de voto y la división latente que se refleja en algunos grupos municipales ha tenido uno de sus episodios más claros en la cendea dePero no en la formación que lidera el ayuntamiento como lista más votada y con los mismos tres representantes que otros dos grupos (EH Bildu y una agrupación independiente, AAB). La “guerra” ha “estallado” con otra administración local del mismo municipio y encabezada hasta ahora por una representante de Navarra Suma. Se trata del concejo de, el mayor de Navarra en cuanto a población de hecho (más de 5.000 habitantes) y de derecho (4.850).

Su presidenta, Cristina Recalde, que este viernes mismo aseguró haberse dado de baja de UPN, ha cuestionado la gestión que lleva a cabo al frente del Ayuntamiento de la cendea de Berrioplano el alcalde, Raúl Julio Bator, miembro de la formación regionalista. Ambos fueron elegidos bajo las siglas de Navarra Suma en las elecciones de 2019. La presidenta de Artica se posicionó en el grupo de apoyo a Sergio Sayas, que acabó perdiendo el congreso frente a Javier Esparza, al que respalda Raúl Julio Bator.

Recalde habla de falta de proyecto y de “oportunidad perdida” en una legislatura que veía “crucial” ante el crecimiento que espera a Artica. Bator cuestiona sus consideraciones y que sea ella quien las haga. Además, defiende el trabajo y la gestión hecha en la localidad más grande del municipio. “Lo que me preocupa es la seguridad. No tener policía por la decisión de algunos grupos políticos”, apunta sin querer entrar a responder las críticas desde Artica, una de las diez localidades que conforman la cendea.

ETXEBAKAR Y SERVICIOS

Cristina Recalde ha querido desmarcarse de lo que ella considera “inacción y falta de transparencia” del Consistorio. “Era un momento crucial por el crecimiento (se urbaniza la zona de Etxebakar donde irán 1.400 viviendas) y los servicios que necesita Artica y no ha sido así. No trabaja por Artica y eso va en contra del concejo y afecta a los vecinos. Por eso he querido plantar cara y denunciar públicamente la situación y que los vecinos vean que no lo apoyo”, dice. Y cita entre las “afecciones” que no se haya conseguido para Artica “un centro educativo de referencia”, que no se aclare si habrá un consultorio para cuando la población crezca o que en la casa de cultura sigan conviviendo servicios como biblioteca y escuela de música sin que se busquen otras ubicaciones. Cuestiona asimismo la limpieza y los incumplimientos en el convenio al respecto.

Desliga Recalde la situación, sin embargo, del hecho de que estuviera en el “bando” opuesto al de Bator ante el congreso de UPN. “El problema ha sido que la línea política o de gestión del ayuntamiento no es clara ni está marcada. Sin ella, se funciona a golpes. Con un proyecto claro, tarde o temprano, sales. Sin él, apagas fuegos o actúas según ocurrencias. Se anuncia la tercera fase de la ciudad deportiva, pero no se sabe ni cuando se va a hacer”, se lamenta. “Al final es algo que tiene que ver con las personas y no tiene que ver con el lado en que hayamos estado”, zanja. No apuesta por una segregación de Artica, pero sostiene que tarde o temprano puede plantearse y que dependerá de Administración Local.

Raúl Julio Bator, por su parte, declina responder en un primer momento a las críticas directas. Para después enumerar las actuaciones que ha llevado el ayuntamiento, ahora con el equipo de gobierno roto tras la salida de AAB. “El problema vino porque no encabezó la lista o por no dejar al alcalde de Berrioplano entrar al concejo en fiestas de Artica. ¿Oportunidad perdida? Hemos puesto cámaras de seguridad en todo Artica, hemos mejorado la limpieza, creado el banco de alimentos y Surem Berrioplano para protección civil, mejorado el parque de Mogotes y el sueldo y los puestos de trabajo en la escuela infantil”, resume algunas acciones.