Solo 11 de los 46 árboles de la zona del parking de la calle Sangüesa son viables

En una de las ciudades a la cabeza en número de árboles -60.688, o lo que es lo mismo 30 por vecino, más del doble de la marca nacional que está en 14 árboles según la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos- es lógico que en obras de grandes infraestructuras siempre aparezcan en el proyecto;o para ser más exactos, se estudie la posibilidad de mantenerlos, talarlos o un transplante en la misma calle o en otro espacio verde de la ciudad.

Fueron protagonistas en la plaza del Castillo en 2001 con la polémica tala de 74 ejemplares para hacer el aparcamiento subterráneo, o, más cerca en el tiempo, en el paseo Sarasate cuando no se llegó a un acuerdo sobre su remodelación por cómo podía afectar a los árboles. Mientras el equipo de gobierno de NA+ apostaba por una pavimentación escalonada para soslayar sus raíces, la oposición (EH Bildu, PSN y Geroa Bai) creía que con una plataforma única no se comprometía su viabilidad.

Ahora, sobre la mesa está un futuro aparcamiento en la calle Sangüesa del II Ensanche, en el tramo comprendido entre las calles Tafalla y Navarro Villoslada, y junto a la plaza de la Cruz. Y allí están, otra vez, los árboles: 46 en Sangüesa y otros tantos que crecen en la aledaña plaza y a los también les afectarán las obras. Además, el Ayuntamiento quiere aprovechar la construcción del futuro estacionamiento para remodelarla.

Para ver cómo actuar, el área municipal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad ha encargado dos informes a una ingeniera agrícola y paisajista de la firma GE. En sus conclusiones indica que de los 46 de la zona de obras en la calle Sangüesa, sólo son viables para transplantar once. El resto desaparecerá definitivamente del mapa arbóreo de la ciudad pero tendrán sustitutos una vez se urbanice la superficie.

En la plaza de la Cruz, las obras tanto de pavimentación como del aparcamiento afectarán directamente a 46 ejemplares. Pero en este caso, el estudio de su estado es muy diferente ya que, salvo cuatro ejemplares, se encuentran en una situación normal que hace que sus perspectivas de futuro sean medias;es decir, viables. No hay previsto por tanto tocar ningún árbol y se pondrá en marcha el protocolo de protección que aconseja el informe para que no se vean afectados por los trabajos.

CALLE SANGÜESA

Para un ojo inexperto, los once arces tridentes que discurren por la acera de la calle Sangüesa que linda con la plaza de la Cruz pudieran parecer más endebles que los 35 falsos plataneros de este tramo entre calle Tafalla y Navarro Villoslada donde se proyecta el futuro aparcamiento. Y es que mientras estos últimos presentan una altura de entre los 11 y los 7 metros , los arces no sobrepasan los 4.

Pero esta diferencia de altura, y también en el perímetro con casos que llegan a los 126 centímetros mientras que en los arces el más grande mide 75, no obedece a más o menos robusto, sinónimo de sano. A los ojos expertos de una ingeniera agrónoma y paisajista el tamaño no importa. Y ante un examen exhaustivo del estado de los ejemplares, los falsos plátanos salen perdiendo. De hecho, en el informe se desaconseja su transplante a la calle Sangüesa cuando se tenga que urbanizar una vez terminen los trabajos subterráneos del parking. Y eso, traducido en dinero, supone una pérdida de 12.298 euros.

j.c. cordovilla

El motivo, se explica, es que son “los ejemplares que presentan la mayoría de las alteraciones graves y muy graves. Algunos presentan síntomas claros de decaimiento y presencia de exudaciones en heridas y cavidades”. ¿Y por qué están así? El informe lo indica:“durante años se han realizado podas severas y se han cambiado los criterios de poda. Debido a esto, ha provocado la presencia de heridas y exudaciones tanto en copa como en cruz”. En cambio, los arces tridentes presentan buen estado. Su menor tamaño responde, además de una morfología menor a la del falso plátano, a que son de reciente plantación. Y los once sí son viables para un transplante

El estudio indica que no se debe reducir a la presencia de los árboles a estos once porque una presencia mayor de ejemplares merma el calor. Y se aconseja que sean arces tridentes, con marco de plantación entre 6 a 8 metros, recomendado 7. A 403 euros la unidad, si no se llegan a esos 12.298 euros, habría que colocar el resto en otros puntos de la ciudad.

EN RESUMEN

​

Número de ejemplares . 35 faltos plátanos y 11 arces tridentes



Estado. Los 11 arces presentan un buen estado, mientras que los plátanos tiene la mayoría afecciones graves



Solución. Mantener los arces, retirar los plátanos y sustituirlos por más arces.

PLAZA DE LA CRUZ

El informe de los 46 árboles de la plaza de la Cruz ubicados en la zona de obras, a diferencia de la calle Sangüesa, habla de una mayoría de ejemplares sana por lo que los trabajos del aparcamiento y también de la urbanización de la propia plaza no servirán para hacer una limpia;todo lo contrario, el estudio detalla las medias a adoptar para su protección, incluidos los cuatro que presentan una vitalidad baja. En este caso, hay 40 plátanos de sombra, cinco cedros del Himalaya y un cedro plateados. Los cuatro más dañados están en el grupo de los plátanos.

El documento indica que “se trata de una gran masa arbórea formada por ejemplares de gran valor ambiental y patrimonial para el barrio y para la ciudad de Pamplona”, cuya plantación se estima se realizó a mediados del siglo XIX por lo que tienen entre 70 a 80 años cronológicos. La media de altura es de 22 metros y una anchura de copa de 12.

cordovilla

Y si en calle Sangüesa se achaca a la poda el mal estado de los ejemplares, aquí, en cambio, se ha hecho bien. “Cada poda provocó la aparición de rebotes, suplentes de carácter juvenil, que han crecido en altura”. Así que aquí se trata de proteger a los ejemplares, no de sustituirlos, ante el paso de paso de vehículos, movimientos de tierras, compactación del suelo, apertura de zanjas o excavaciones profundas, detalla el informe.

Y a continuación aporta una larga lista de medidas de salvaguardia, como que en torno a los árboles no se permite la instalación de las casetas de obra, tirar material residual de la construcción como cemento, disolventes, combustibles, aceites, aguas residuales ..., colocar un depósito de materiales de construcción, ni hacer fuego, transitar con maquinaria o modificar el nivel del suelo.

Además, se recomienda que tanto antes como después de las obras se haga una inspección de las copas de los árboles para cerciorarse de que no han resultado afectados.