PSN, Geroa Bai y EH Bildu reclaman iniciar el proceso para que el Ayuntamiento pueda crear comisiones de investigación

grupos municipales de PSN, Geroa Bai y EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona han reclamado que, en la primera Comisión de Presidencia, fijada para el próximo 6 de septiembre, se aborde el inicio del procedimiento que habilite al Ayuntamiento para dotarse de comisiones de investigación.

Esta demanda viene recogida en un escrito firmado por los tres grupos en el que se exige que "sin demora y sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse por las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora", se lleven a la sesión del 6 de septiembre "los informes existentes hasta ese momento y se determine la continuación del procedimiento de modificación del reglamento orgánico del pleno" para incorporar estas comisiones en el ordenamiento municipal.

Según ha explicado el PSN en un comunicado, el escrito se dirige a la titular del Área de Gobierno Estratégico, Ana Elizalde, "por ser la encargada del expediente, y se sustenta en el informe del secretario de pleno". "En él se recuerda que para paralizar el procedimiento durante el máximo legal permitido (tres meses) como ha hecho el equipo de Gobierno, se debería haber notificado a los grupos proponentes, cuestión que no se ha cumplido", afirman.

Según los grupos de la oposición, "no sólo no se ha cumplido ese precepto legal, sino que tampoco se entregaron los informes solicitados (económico y de género) en el plazo administrativo fijado (10 días hábiles) y, pese a estos retrasos acumulados e injustificados, no se ha dado ningún tipo de explicación". "El texto mantiene que 'todo el procedimiento está siendo totalmente irregular donde el único informe que se ha sujetado a los plazos legales ha sido el jurídico'. El informe económico, de menos de un folio, se entrega el 6 de junio, seis días más tarde del plazo reglamentario y la solicitud del informe de impacto de género se demora, sin justificación alguna, hasta el 7 de junio y hoy en día está sin emitir", explican.

Según PSN, Geroa Bai y EH Bildu, "este despropósito de tramitación solamente puede obedecer a una desastrosa gestión de la concejala delegada responsable, la de Gobierno Estratégico, o a un comportamiento malicioso y claramente obstruccionista". "Ante esta segunda posibilidad, en el informe del secretario municipal ya se recoge 'lo que la norma advierte al respecto de posibles responsabilidades por demora'", han añadido.

Por ello, los tres grupos han afirmado que, "en caso de que se certificara que ha existido intencionalidad en los retrasos", son partidarios de "depurar responsabilidades".