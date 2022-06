Lo que ocultaban los suelos del Marqués de Rozalejo

Los sondeos arqueológicos en el palacio marqués de Rozalejo de la calle Navarrería de Pamplona han permitido recuperar el pavimento del edificio original del siglo XVIII, “que se encuentra en muy buenas condiciones, mantiene desde entonces” y que se conservará dentro de las obras de rehabilitación del inmueble como Centro de la Memoria Histórica.

Nicolás Zuazúa, uno de los responsables de Trama, sociedad que se encargó del estudio arqueológico, explica que los sondeos previos son perceptivos, según requiere el Pepri, de manera que el proyecto arquitectónico de rehabilitación se deberá adaptar al informe redactado por el equipo arqueológico. Efectuaron catas en cuatro zonas del palacio y en zaguán y en otras estancias y han hallado el pavimento original del palacio, en buen estado. Se trata de un suelo de piedras de canto rodado, que se completa con huesos, no saben aún bien si son de cerdo o bien de oveja o cordero. Zuazúa explica que este tipo de pavimento era habitual en casas de las familias más pudientes. “No es el único en Pamplona, apareció uno en la rehabilitación del edificio situado en el número 10 del paseo de Sarasate y al menos otro en Dormitalería”, apunta.

Sin embargo, la incógnita sobre los restos romanos que se intuye hay en el subsuelo del palacio quedará sin despejar. Los sondeos no llegaron a excavar más porque la rehabilitación no modificará la estructura original del edificio, no precisará de sótanos ni otros espacios subterráneos, de manera que la obra no bajará más cota. “Únicamente en una de las fachadas se ha excavado con mayor profundidad porque sería necesario reforzar la cimentación”, apunta y allí han aparecido materiales de época romana e incluso vascona.

En este contexto, solo se puede “elucubrar”, sostiene Zuazúa, sobre lo que puede esconder el subsuelo de Rozalejo. “Se conocían ya cosas del entorno, de cuando se hizo la obra de reurbanización de la plaza de Navarrería, donde estaba el foro de la época romana altoimperial. Esto lleva a pensar que a la altura de Rozalejo se situarían los edificios vinculados al foro, podrían ser los templos, pero no lo sabemos con certeza”, indica y subraya la dimensión de Rozalejo y su curiosa situación, con una pronunciada pendiente entre el zaguán y la puerta principal y la fachada trasera, “que es de interés” y da a un patio interior que mira a la calle Mañueta. Recuerda el arqueólogo de Trama que ya en la reforma de la cubierta en 2013, con intervención en el patio central, apareció algún resto de la época romana que, en todo caso, estaba muy deteriorado como consecuencia de las obras de construcción del palacio. Habrá a buen seguro restos de casas de distintas épocas y en mayor cota el parcelario medieval, más abajo, restos de época romana relacionados con el foro.

episodios de okupación registrados. Fue atípico que para llevar a acabo los sondeos, dos semanas a finales de junio e inicios de julio pasado, los arqueólogos debían acceder desde el balcón del primer piso, a través de una escalera y sujetos con arneses, porque la puerta se encuentra tapiada, con una gruesa pared de hormigón, tras los

El ayuntamiento de Pamplona concedió la licencia de obra este mes de marzo, de manera que el Gobierno dispone de seis meses, hasta final de septiembre, para comenzar la obra. El plazo de ejecución es de 22 meses y se prevé finalizado en 2024. Entonces el Gobierno foral habilitaría allí el Instituto de la Memoria, además de la dirección general de Paz y Convivencia y Derechos Humanos

En todo caso, la obra civil depende de Patrimonio, del departamento de Economía y Hacienda y en el proyecto interviene también Príncipe de Viana, desde Cultura.

La reforma del Palacio, situado en la calle Navarrería número 17, se sufragará con fondos europeos Next Generation. El Gobierno de Navarra adquirió en 2005 el inmueble por 1,7 millones de euros. Aunque en un primer momento se plantó abrir allí una escuela de hostelería, el actual ejecutivo decidió convertirlo en “lugar referente de la memoria histórica, la paz y la convivencia”.

Está previsto que el edificio albergue la biblioteca y centro de documentación del Instituto Navarro de la Memoria, para uso tanto de personal investigador como el resto de la ciudadanía, así como salas para asociaciones memorialistas y aulas de formación para las Escuelas de Memoria. El edificio contará con una sala de exposiciones de 200 m2. La biblioteca podrá albergar hasta 20.000 volúmenes. La sala de conferencias tendrá capacidad para unas 80 personas. También habrá una sala para seminarios para unas 40 personas y varias salas de reuniones. La dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos será la encargada de la gestión del edificio y sus actividades.

El palacio, de 2.300 metros, tiene un grado 2 de protección en el catálogo municipal. Así, la obra de restauración debe conservar la fachada de sillería, así como el zaguán y la escalera, incluyendo los elementos de carpintería y herrajes que se conservan del siglo XVIII. Sí se puede actuar en los añadidos del patio y en el recrecido de ladrillo que se hizo en el siglo XIX. El edificio consta de sótano, planta baja, tres altura y entrecubierta. Posee un patio interior de 35 metros y uno trasero de 138 metros. En noviembre de 2019, el Gobierno de Navarra adjudicó la redacción del proyecto de rehabilitación a Tabuenca & Leache, por importe de 139.150 euros.

A finales de mayo el Gobierno sacó a concurso la obra por 7,6 millones (más IVA). Las propuestas se pueden presentar hasta el 18 de julio.