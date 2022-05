Proyectos escolares que se hacen realidad en la ciudad

APS. Siglas que, quizá, para usted no signifiquen mucho pero que para quienes trabajan en el ámbito educativo tienen cada vez más impronta. Se trata de una línea de trabajo (aprendizaje y servicios) en la que el alumnado aprende contenidos académicos prestando un servicio a la comunidad, a la ciudad, poniendo en práctica lo aprendido en beneficio de la mayoría.

suyos los proyectos en los que se involucran. "Socialmente responsables", como decía ayer el concejal de Educación del Esta tarea, que aúna pedagogía y solidaridad, fomenta la responsabilidad de los estudiantes, ya que hace"Socialmente responsables", como decía ayer el concejal de Educación del Ayuntamiento de Pamplona , Fernando Sesma.

Para entender el contexto, merece la pena recordar que Pamplona trabaja la metodología ApS desde el año 2017 a través de una convocatoria pública de proyectos. Por ello, en la convocatoria municipal de esta edición (6.500 euros), premió a cinco centros educativos por los objetivos logrados.

Los tres primeros premios por categoría recayeron en el colegio Cardenal Ilundain, el instituto Navarro Villoslada y el centro integrado de Formación Profesional María Inmaculada. Todos, en tandas de unos diez minutos, pudieron exponer sus trabajos en el Palacio del Condestable.

Así, el alumnado de 6º de Primaria de Cardenal Ilundain desarrolló el proyecto ¡Say-uSay, your dictionary and translate assistance con el objetivo de atajar los problemas de muchos padres y madres de culturas diferentes que conviven en los centros escolares y no dominan el castellano. Su propuesta no fue otra que una app-diccionario de expresiones cotidianas, útiles también para muchos vecinos de Pamplona en un trabajo de fomento de la diversidad cultural. Fueron los propios menores, con experiencia en Scratch, los que configuraron la App usando MIT App Inventor (programación por bloques).

cedida

Mediante paneles y material audiovisual presentaron los resultados de la puesta en funcionamiento de los proyectos premiados en el último semestre del curso. El alumnado de 1º de Bachiller de Navarro Villoslada, en proyecto Pam-plodcast: itinerarios audioguiados y ludificados por Pamplona, presentó ocho podcast de itinerarios turísticos para adultos y pequeños alrededor de 8 retos, realizados en hasta cinco idiomas diferentes. Su idea fue que quienes participaran fueran obteniendo de forma interactiva información sobre la ciudad, siempre sobre el terreno y resolviendo trabalenguas, sumas o sopas de letras.

Por su parte, Mª Inmaculada con el proyecto STOP Atragantamientos, buscaba resaltar la necesidad de formar en maniobras de primeros auxilios a los profesionales de la hostelería y a la ciudadanía interesada, para hacer frente a atragantamientos en restaurantes. Participaron hasta 66 integrantes de Grado Medio y Superior de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Marketing y Publicidad. Dentro del desarrollo del proyecto se hizo una encuesta on line en la que participaron 152 docentes y profesionales de hostelería, para después preparar píldoras formativas y un taller de capacitación para demostrar que “con una fácil maniobra, pueden salvar vidas”.

Los segundos premios fueron para Claret Larraona y La Compasión Escolapios. El primero apostó por un proyecto inclusivo en apoyo de la integración de toda la ciudadanía en la idea de que “todas las personas tenemos DiFcapacidad”, porque tenemos capacidades diferentes. El proyecto Que nada te frene quiere contribuir a sensibilizar y a solucionar problemas de movilidad de algunas personas y los alumnos de 6º de Primaria decidieron hacerlo construyendo, con Salesianos, unos frenos adaptados a bicicletas, para que un compañero de su curso con discapacidad en las dos manos pudiera usar una bici y frenar cuando lo necesitara.

La Compasión Escolapios, por su parte, trabajó sobre ‘Jardines de lluvia’ en Rochapea, espacios permeables que funcionan como pequeñas zonas verdes, a la vez que ordenan el tráfico. 6ª de Primaria y 4ª ESO se formaron con los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona en diseño de jardines y selección de especies y posteriormente, en octubre, se pusieron manos a la obra y lo prepararon. Ya es parte del barrio.