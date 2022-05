Dos nuevos escape rooms en Pamplona para viajar al futuro y salvar a la humanidad

escape room, puedes frotarte las manos. Y no una, sino dos veces. El mismo número de salas que han levantado la persiana en los últimos meses en la comarca de Pamplona: Adventure Doors, en y Locked Out, en divertirse. Si eres de los que disfruta de un buen, puedes frotarte las manos. Y no una, sino dos veces. El mismo número de salas que han levantado la persiana en los últimos meses en la comarca de Pamplona:, en Mendillorri , en Beriáin. Ambos ambientados en un mundo futurista y espacial, donde la tecnología, el ingenio y la ciencia ficción se unen para hacer al visitante darle al coco y sobre todo, disfrutar. Y es que ojo, si la palabra 'escape room' te suena, nunca mejor dicho, a marciano, también eres bienvenido; todo lo que debes saber es que estás ante un juego de acertijos que tienes que resolver con ayuda de uno o varios compañeros, eso sí, encerrado en una sala. El requisito imprescindible es

Adventure doors: Salvar al capitán Wolf

De la unión del diseñador de juegos de mesa Tomás Tarragón Estébanez y del arquitecto técnico Pol Torrents nació en febrero Adventure Doors, un innovador concepto de sala de escape que se aleja de lo tradicional e introduce al jugador en la misión futurista del capitán Wolf. Tarragón llevaba meses trabajando en su ordenador sobre una idea de juego de escape que rondaba su mente, así que cuando la compartió con Torrents en una reunión familiar (son primos), todo cobró forma. “Ideamos el prototipo, lo testamos y buscamos el local”, cuentan. Fue ahí cuando entró en escena Torrents, que diseñó la sala que convertiría a Adventure Door en una realidad en Mendillorri.

“Una vez que atraviesas la puerta todo forma parte del juego”, reconoce Pol. Y es que tanto el escenario futurista como la tecnología son parte importante de una sala donde el jugador no debe esperar las pruebas tradicionales de otros locales de escape. “Hay que pensar y deducir cosas que no te vas a encontrar en otras salas, y puede ser eso lo que más sorprenda”, cuenta Tomás. “Además, todos los puzzles y pruebas que hemos diseñado están integrados en la historia", añade. “Eso implica que el jugador debe pensar desde dentro de la historia, es decir, ver qué ha pasado y poner la mente a funcionar como si estuviese en la piel de un detective”, termina.

Eso sí, sin olvidar la diversión. Y es que otro de los puntos fuertes de esta sala es que está pensada desde el disfrute de sus jugadores, tanto si son amateurs como si se trata de expertos que han completado ya más de 100 salas. “Lo mejor es que tanto unos como otros se sorprenden mucho con las pruebas”, explican. “El núcleo siempre es la diversión; buscamos qué es lo divertido, y hacemos más de eso”, explica Tomás, que añade: "Lo que no nos ha divertido tanto en otras salas lo ponemos en un segundo plano". “Siempre desde la crítica constructiva”, apuntan. Entre los dos han visitado más de 60 salas, aunque confiesan, entre risas, que juntos solo han participado en dos.

MISION: Ambientada dentro de 1.500 años, el condecorado Capitán Irwin Wolf lleva a cabo una misión secreta que consiste en transportar en solitario un valioso cargamento desde el planeta Krasni hasta el Centro de Control de La Unión, que gobierna la galaxia. La misión debería haber terminado hace tres días, pero Wolf no ha llegado al Centro de Control. Su nave ha aparecido y no hay ni rastro del valioso cargamento. La misión del jugador es convertirse en detective, descubrir dónde está Wolf y finalizar su trabajo. Todo ello en 75 minutos, y en un grupo de dos a cinco detectives.



​REQUISITOS:

​- De 2 a 5 jugadores

- 75 minutos

- Más de 12 años

- Precio: entre 65 y 95 euros, en función del número de participantes

- Calle Sagaseta 8 bajo, Mendillorri

Locked Out: Deriva espacial

Todo empezó con una caja de zapatos. Con ella, José Domínguez Barros representó a pequeña escala el escape room que rondaba su cabeza desde hacía años y aprovechó el café que toman juntos los padres del cole de su hijo para presentárselo a Sergio González, ahora socio. “Lo mejor de todo es que bromeé diciéndole que si me traía un hámster. Se enfadó y hasta el día siguiente no me dejó verlo”, cuenta, entre risas, este último. “Le dije que yo me encargaba del papeleo y aquí estamos”, termina. Y así nació Locked Out, la primera sala de escape de Beriáin y la última en abrir en la comarca de Pamplona.

Domínguez es un jugador nato. “Disfruto con todo tipo de juegos: desde el geocaching hasta un escape room. Por eso, cuando probé uno físico, porque los primeros nacieron a nivel virtual, tuve muy claro que quería diseñar el mío”, cuenta. “Además, es un negocio que funciona”, añade González. Con la idea de Domínguez en la cabeza – además de en la caja de zapatos- se dispusieron a buscar un local diáfano que les permitiese darle forma. “No se trata de adaptar el juego al local, sino de adaptar el local para el juego, algo que teníamos muy claro desde el principio”, explica.

Dicho y hecho. Una nave del polígono de Beriáin con un grafiti que da la bienvenida a los jugadores es todo lo que se puede desvelar de este escape room en el que “te vas a encontrar todas las pruebas que puede haber en una sala tradicional”, afirman. “Pero dándoles una vuelta”, añaden. “Hay de todo, pero no se repite”, algo que parece sorprender gratamente a todo aquel que se atreve a cruzar su puerta. Y es que a pesar de llevar tan poco tiempo abiertos – inauguraron la sala el 11 de abril-, la respuesta de los clientes está siendo “muy buena”.

Una de sus máximas es proporcionar diversión y trabajo a todos los integrantes del equipo. “Desde que atraviesa esa puerta, nadie puede estar parado”. Por ello idearon este juego, que además de ingenio también requiere de dinamismo físico. “El objetivo es tener a la gente activa en todo momento, mental o físicamente”, cuentan. Dinamismo, habilidad, ingenio y diversión son los cuatro requisitos para todo aquel que quiera embarcarse en la nave de Beriáin.