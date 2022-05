Los patos se quedaron en el 'Anaita'

Las piscinas de la S.C.D.R. Anaitasuna, todavía cerradas al público, se han convertido en el particular refugio de una familia de patos desde el mes de abril. Así lo han testimoniado socios y trabajadores de la sociedad deportiva con sus fotos y comentarios. Un ejemplar de hembra adulta y siete crías se paseaban el domingo en una zona separada del tránsito de personas y dejaban claro el “dominio” de un recinto sin el ajetreo de los meses de verano y piscinas abiertas.

En algunos casos llegaron a contar hasta trece ejemplares los que se paseaban por las playas de cemento y baldosas. Once fue la cifra que sumó el responsable de comunicación y marketing, Asier Gil, y siete los que recogen las últimas fotografías difundidas. No está clara la fecha de “llegada”. Algunos la sitúan a principios de abril y otros a finales. Sí coinciden en contar que no es la primera vez que una familia de patos pasa la temporada previa al verano entre las piscinas del “Anaita”. “Entran, sale y está cómodos en el perímetro vallado”, comentaba Iván Cacho.

Entre las personas que han dado cuenta de la peculiar colonia figura Quique Domínguez, entrenador de Helvetia Anaitasuna de balonmano. El 25 de abril publicó dos imágenes en su cuenta de Twitter y entre las respuestas se recogía la idea de hacerles socios “con tarjeta de familia numerosa”.