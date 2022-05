Familiares y allegados homenajean a Tomás Caballero, "un servidor de la ciudad"

homenaje en el cementerio de Pamplona al concejal de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA el 6 de mayo de 1998, al que su hijo, Javier Caballero, ha calificado como "un servidor de la ciudad", comprometido con la paz. Familiares, amigos y representantes de todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona han rendido este viernes unen el cementerio de Pamplona alel 6 de mayo de 1998, al que su hijo, Javier Caballero, ha calificado como "un servidor de la ciudad", comprometido con la paz.

Este acto, en el que se ha depositado un ramo de flores blancas ante el nicho del concejal asesinado, ha contado con la presencia, entre otros, de la consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el delegado del Gobierno, José Luis Arasti; parlamentarios forales y concejales.

El párroco de San Lorenzo, Javier Leoz, tras pronunciar un breve responso ante el nicho de Caballero, ha asegurado sobre el edil regionalista que "su trabajo y su dedicación es lo que permanece y permanecerá indeleble en el presente y en el futuro".

"La violencia destruye y mata, la paz construye", ha afirmado.

Ha tomado después la palabra Javier Caballero para destacar que la capital navarra, representada por su Ayuntamiento, "se reúne en torno a la tumba de quien fue también un servidor público, un servidor de la ciudad y sobre todo de los ciudadanos de Pamplona, al que quisieron acallar su voz, precisamente por eso, por ser concejal y enfrentarse directamente a quienes quieren imponer sus ideas no por la fuerza de la razón, sino por la fuerza de la violencia y de las balas".

"Hace ahora 24 años, la ciudad se paró horrorizada ante la barbarie, demostrando la unidad de los demócratas frente a los intransigentes y ahora, 24 años después, al igual que lo ha hecho en las 24 ocasiones anteriores, simbólicamente, la ciudad se vuelve a parar unos minutos en homenaje y recuerdo a nuestro padre", ha declarado el hijo del concejal de UPN.

Este acto, ha agregado, "es a la vez un acto de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas de la banda terrorista ETA, y un acto de condena de los crímenes y los atentados".

En ese sentido, ha subrayado que el recuerdo a todas las víctimas del terrorismo "supone un compromiso con su memoria, con su dignidad, con la justicia y con la reparación del daño causado, supone un compromiso por erradicar toda forma de violencia".

"A nosotros nos tocó padecerla, como antes a otros, y por eso vemos horrorizados que nuestra sociedad no aprende y todavía hay quien piensa que puede imponerse a los demás con el uso de la guerra", ha señalado.

Caballero ha resaltado que "ver que hoy, en pleno siglo XXI, puede recurrirse a la guerra en Europa, a la que asistimos en directo a través de los medios, nos pone de manifiesto las consecuencias de la desmemoria, de querer olvidar las atrocidades que se han cometido anteriormente, de la falta de respeto a las opiniones y a los derechos de los demás, de considerar que todo vale para alcanzar los propios objetivos".

Ha hecho hincapié en que este acto de homenaje "nos debe llevar a la reflexión desde el recuerdo, sin tratar de reescribir la historia, sin tratar de blanquear lo que pasó, llamando a las cosas por su nombre, y sin tratar de olvidar nuestra responsabilidad y compromiso con los valores que hacen que la barbarie no vuelva a repetirse".

"No podemos acostumbrarnos a la violencia terrorista, no podemos acostumbrarnos a la guerra, no podemos normalizar la mayor vulneración de derechos humanos", ha aseverado Caballero, quien ha indicado que su padre, "a lo largo de su vida, puso de manifiesto su compromiso con la libertad, con la paz y con la justicia social, desde su humanismo cristiano".

Su padre, ha añadido, "nunca quiso recurrir al insulto y a la descalificación gratuita, poniendo siempre por delante el respeto a la dignidad de la persona y el servicio al bien común y, por supuesto, el respeto a la vida. Su única intransigencia fue con los violentos y con quienes no respetan a los demás".

"Ello le costó la vida, pero en la medida en que lo recordamos año a año, lejos de callar su voz, engrandecemos su mensaje", ha concluido.