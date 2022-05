Entregada otra cartera con más de 400 euros en la Policía Municipal de Pamplona

En menos de un mes se han entregado en la Policía Municipal de Pamplona 10 carteras con importantes sumas de dinero, 7 móviles y un bolso. Para alegría y alivio de quien pertenezcan, buena parte han sido devueltos.

Este fin de semana han sido entregados 7 objetos encontrados y entre ellos destaca una cartera en cuyo interior había más de 400 euros. Todo lo entregado se encuentra en la oficina de objetos perdidos en C/ Monasterio de Irache nº 2.

A ella se la había entregado un joven árabe, “muy humilde”, que confió en la honestidad de su uniforme. Como es habitual en este tipo de entregas, dejó el monedero en la sede policial y se fue con un acta cumplimentada en la que el agente y ella dejaron constancia por escrito de la devolución. Al incluir documentación, la Policía pudo contactar con celeridad con el dueño, un vecino de Pamplona de 53 años, Carlos Macías Ordóñez.

dueño de la cartera y del dinero, que recuperó gracias al gesto de esos dos ciudadanos, que hicieron lo correcto. En media hora se presentó en la sede de la Policía Municipal, donde se verificó que efectivamente era el

joven pamplonés de 27 años tomaba algo en un local de la calle Calderería cuando pisó un monedero abandonado en el suelo. También en abril, Miguel Loizu Aquerreta encontró otra cartera que contenía 420 euros y la devolvió a la Policía.

“Estaba en la zona de la barra cuando noté algo raro en el suelo. Vi que era un monedero y que tenía una cantidad elevada de dinero”. No había ningún papel o carné que identificara a la persona propietaria. “Tampoco vi a nadie que estuviera buscando en la zona”. En ese momento no quiso ni contar cuánto dinero podía albergar, pero sí descartó entregarlo en el bar. “Era un hallazgo bastante goloso y pensé que yo no lo había hecho, pero que igual otros sí tenían la intención de quedárselo”.

Poco rato después concluyó la juerga y Miguel se fue a casa. Allí comprobó de nuevo que no había ningún rasgo distintivo que pudiera dar alguna pista sobre el dueño y, tras consultarlo también con su familia, tomó la decisión de llevar la cartera, que contenía 420 euros, a la Policía Municipal de Pamplona

Hasta que aparezca la persona que pueda verificar que ese dinero es suyo (en qué tipo de billetes se halla fraccionada la cantidad, local en el que se extravió, características concretas del monedero, por ejemplo), se custodia en Policía Municipal de Pamplona (calle Monasterio de Irache, 2). En el mismo edificio, se encuentra la Oficina de Objetos Perdidos, donde desde comienzos de año se han entregado 2.085 de todo tipo. De ellos, 116 han sido carteras, monederos o bolsos y 81 teléfonos móviles, más de una decena de ellos de alta gama.