Precaución en el primer domingo de misa sin mascarillas

A las doce menos cuarto de la mañana en la puerta de la iglesia de San Lorenzo de Pamplona se cruzaban los más rezagados de misa de 11 y los primeros en llegar a misa de 12. Este fue el primer domingo desde que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en interiores y entre quienes se acercaban a la parroquia se notaban las dudas. La mayoría llegaba con la mascarilla en la mano pero optaba por ponérsela al entrar a la iglesia. En la puerta, una señora le preguntaba a José Manuel González, colaborador de la parroquia, si había que llevar mascarilla o no. “Como quieras, como mejor vayas a estar”, respondía.

Jesus Caso

Lucía Ancizu salía de misa de 11, no suele asistir a San Lorenzo pero este domingo era el cumpleaños de su padre y toda la familia se había reunido para celebrarlo. Ella comentaba que al principio no sabía muy bien qué hacer con la mascarilla: “Yo he entrado sin ella, pero he visto que la gente la llevaba puesta así que me la he acabado poniendo yo también”.

Su padre, José Joaquín Ancizu, sí la había mantenido puesta desde el principio. “Yo estoy más tranquilo así, es un sitio cerrado y hay bastante gente”, comentaba.

Caso

Esa era la percepción de la mayoría de personas mayores que asistieron a la misa, se sentían más seguros llevando la mascarilla y comentaban que todavía tardarán en quitársela en lugares cerrados. Esta era la opinión de José Manuel Ubani: “En la calle, para ir de paseo ya no la llevo, pero todavía es pronto para espacios cerrados y más aquí en la iglesia que hay mucha gente. Ahora hay menos contagios y menos síntomas, pero mientras haya riesgo yo la seguiré llevando”, comentaba.

Caso

Al empezar la misa de 12, Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, mencionó que la mayoría de personas iba con mascarilla. “Poco a poco iremos volviendo a la normalidad. Además vosotros a mi me conocéis, pero hay personas a las que yo no conozco sin mascarilla”, bromeaba también al despedirse.

Xabier Barón había acudido a misa con sus hijos y había optado por estar con mascarilla durante la celebración. “Lo he hecho también por respeto a las personas mayores, la mayoría todavía tiene miedo”, comentaba. “Nos iremos acostumbrando poco a poco”. Con su familia también estaba Alberto Nahum García, ellos sin mascarilla: “Me ha sorprendido la cantidad de gente que la llevaba, sobre todo niños”. María Sotomayor y Rafael Valentí compartían la misma opinión: “Nos ha extrañado ver a tanta gente con mascarilla, esperábamos que la gente no tuviese ya tanto miedo, sobre todo la gente joven”, comentaban.

Caso