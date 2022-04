Pocas mascarillas en la vuelta a las aulas sin restricciones

mascarillas han dejado de ser obligatorias en las aulas. El 1 de septiembre de 2020, alumnos de la nuevas restricciones. 601 días después las. El 1 de septiembre de 2020, alumnos de la Universidad de Navarra inauguraban curso con

Hoy deja de serlo y los alumnos del centro las han dejado en casa. A las diez de la mañana ha comenzado en el aula M01 del Edificio Amigos la clase de Business Case Analysis II impartida por el profesor José Luis de Cea. Los datos, de 35 alumnos presentes en el aula solo llevaba mascarilla uno, que a los doce minutos de empezar la sesión ha preguntado si ya no era obligatoria.

En el resto del edificio sucede lo mismo. Son casos aislados los alumnos que portan mascarilla. "No hay mucha diferencia porque fuera de la universidad vamos sin ella", ha comentado José Liberal Díaz, estudiante de 2º de ADE. Su amigo Pablo Alfaro Cañete y él aún no habían estado en una clase universitaria sin mascarilla y lo han agradecido. "Había gente de la clase que no la conocíamos sin mascarilla", han comentado mientras preparaban el examen de Ética. "Llevarla en clase en incómodo y en los exámenes puedes estresarte un poco", ha concluido.

Sentada en las mesas de estudio también estaba Teresa Prat Nebot, madrileña que cursa tercero del grado de Filosofía, Política y Economía. "Me alegré al recibir la noticia porque es volver a la normalidad", confesaba. "No habíamos visto sin mascarilla ni al profesor", ha asegurado.