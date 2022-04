Pamplona recupera el pulso turístico en Semana Santa

Plaza del Ayuntamiento. “Es que pensábamos que iban a ser unas fechas tranquilas y hemos tenido mucha gente”, comenta esta dependienta de un negocio especializado en embutido y productos salmantinos. “Hay mucho francés y también muchos peregrinos de países asiáticos. La mayoría son excursiones de día”, describe, para añadir que el trasiego por la calle es continúo. “Por fin se ve gente”. “Imagínate que va a ser esto en San Fermín ”, dice Keliana Zelay Díaz mientras mira, a través del escaparate del establecimiento Viandas de Salamanca, al grupo de turistas que se agolpa en la. “Es que pensábamos que iban a ser unas fechas tranquilas y hemos tenido mucha gente”, comenta esta dependienta de un negocio especializado en embutido y productos salmantinos. “Hay mucho francés y tambiénde países asiáticos. La mayoría son excursiones de día”, describe, para añadir que el trasiego por la calle es continúo. “Por fin se ve gente”.

Y entra esa gente está Carlos Cárdenas Lozano, de 34 años y de Barcelona, que aguarda a las puertas de un comercio de recuerdos para turistas en la Estafeta a que salga su familia de comprar. “Venimos de recorrer el norte y teníamos que parar en un sitio para comer. Nos hemos decantado por Pamplona porque su gastronomía tiene fama. Es la primera vez que la visito y lo poco que he visto me ha parecido muy bien, sobre todo sus pinchos. Es que a mí me llama mucho el tema culinario. ¿Venir para más días? Pues no lo creo, yo soy de quedarme en Barcelona o Sevilla, de ahí no me sacas”.

MÁS QUE SAN FERMÍN

En cambio a Miguel Carbonell Ripoll y María Gacias Gelabert, de Palma de Mallorca se les queda corto el pasar una única jornada en la capital navarra. “Hemos venido a visitar Navarra y hoy lo dedicamos Pamplona. La verdad es que nos ha sorprendido mucho, no esperábamos tanto arte. Por ejemplo la Catedral nos ha parecido espectacular. Sí, sin duda Pamplona merece más de un día pero nos tenemos que marchar”.

También para una única jornada se había desplazado desde Erandio (Vizcaya) Idoia García del Otero con su familia. El grupo se había acercado a la Plaza del Ayuntamiento para retratarse en el photocall instalado por el Ayuntamiento y asociaciones turísticas con el propósito de viralizar Pamplona en las redes sociales, como instagram. “Pero sí es verdad que para conocer a fondo Pamplona sería necesario una visita de más días. ¿Qué si a parte de San Fermín me llega más promoción turística de la ciudad? La verdad que no mucha”.

Gissela Iturra Sánchez y Javi González Avenoja, de Castelldefels (Barcelona), sí que han venido a pasar todas sus vacaciones de Semana Santa en la ciudad aprovechando que una amiga se acaba de mudar a la capital navarra. Para esta pareja es la primera vez en Pamplona. “Y la comida nos está pareciendo espectacular”.

Pero aunque los testimonios aquí recogidos hablan sobre todo de estancias de un día, no ha sido así. Desde recepción del Hotel Pompaelo, Jon Ducay Caballero, comenta que en lo que llevamos de vacaciones de Semana Santa han llenado todos los días. “Pero la gente sigue retrasando las reservas hasta el último momento”, indica sobre los clientes que divide en dos grupos. “Por un lado, hemos tenido mucho estadounidense del Camino de Santiago y por otro, el turismo nacional”.

Eugenia Echeverría Martínez, del establecimiento de recuerdos para el turista Estafeta 46, especifica más: “De aquí, principalmente vienen catalanes y valencianos. La mayoría se alojan en casas rurales y se acercan a pasar el día. Y sí, también hay mucho norteamericano, a los que traen a Pamplona a pasar unas horas”, comenta. “Pero aún no hemos llegado al nivel de Semana Santa de 2019 . Pero esperemos que sigamos así de tranquilos porque ha sido quitar las mascarillas en Bayona (Francia) y han subido los casos de covid una barbaridad”, añade sobre el anuncio de que aquí la medida de protección tiene las horas contadas.