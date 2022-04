Rafael Martín, escultor: "Pamplona tiene muy buena imaginería de Semana Santa"

La Hermandad de la Pasión del Señor de Pamplona buscaba “cerrar el discurso iconográfico de la cofradía con el Cristo Resucitado”. Los dos años sin procesiones en la calle por la pandemia redujeron parte de los gastos, de modo que se embarcaron en la aventura y encargaron un nuevo paso al escultor sevillano Rafael Martín, que ya trabaja en la imagen en su taller de Palomares del Río, localidad a pocos minutos de la capital hispalense.

La de Rafael Martín fue la propuesta elegida entre las consultadas por la Hermandad, que contará así con catorce pasos procesionales. Su imaginería realista, neobarroca, cercana a la escuela castellana más que a la andaluza, no pierde coherencia con la iconografía de la Hermandad.

¿Cómo recibió la propuesta?

Con mucha ilusión.

¿Cuando se puso en contacto con usted la Hermandad?

Fue en noviembre, me pidieron un proyecto, les gustó la idea y la aprobaron, de modo que en diciembre empecé a trabajar en la obra.

¿En qué fase está ahora?

Estoy haciendo el modelo tridimensional en arcilla, un boceto previo, a escala, a la talla en madera.

¿Cuándo estará terminado?

Para después del verano, espero. En unos días creo que podré mostrar a la Hermandad el boceto terminado, antes de empezar a tallar.

Compagina la escultural con su labor docente en la Universidad de Sevilla

Sí, en la facultad de Bellas Artes. Este año he impartido Anatomía e Imagen y ahora vuelvo al departamento de Escultura y Modelado, en el que empecé.

¿Conocía la Semana Santa de Pamplona?

La conozco a través de vídeos. tengo familia en el País Vasco, pero no he estado nunca en Navarra. Pero he podido acercarme a la iconografía de la Hermandad a través de las imágenes y los textos y en ello me basé a la hora de elaborar el proyecto.

¿Es una imaginería más cercana a la escuela castellana que a la andaluza, tal vez?

Sí, pero yo trabajo mucho fuera de Andalucía, en Valladolid... sobre todo en Castilla. Y destacaría la calidad de la imaginería de la Hermandad de Pamplona, un rico patrimonio con firmas de maestros como Mariano Benlliure, Vallmitjana... O la Dolorosa. Son obras muy buenas, de una calidad buenísima. Creo que a Pamplona le pasa un poco como a Bilbao, que tiene buena imaginería, pero no una Semana Santa tan popular. En otros lugares sucede lo contrario, tienen peor imaginería, pero son más populares.

¿Trabaja en más proyectos ahora?

Sí, acabo de enviar una imagen de la Dolorosa a Alemania, la región de Turingia, y tres Cristos a Guatemala. Y estoy en distintas restauraciones y recibo encargos de Francia y de Alemania.

Tan importante conservar patrimonio como crear nuevo y parece un contraste en tiempos de declive del fervor religioso

Sí, pero las procesiones son algo transversal y también tienen un componente de espectáculo en algunas zonas al menos. Encajan muchos factores,, pero están muy vivas. Se encarga mucha obra nueva, parece mentira, pero hay trabajo, aunque al no poder hacer verbenas ni ferias, las cofradías, prácticamente solo han tenido ingresos de venta de loterías...y hay hermandades que se quedan tocadas económicamente porque en el año 21 hubo personas que no podían pagar las cuotas.

18.000 EUROS Y DONACIONES

La Hermandad inició hace cinco años una procesión el domingo de Pascua. No tenían paso del Cristo Resucitado, encargaron unas andas nuevas y aceptaron prestada una imagen del siglo XVIII de la catedral de Pamplona. “una solución temporal porque la figura no estaba diseñada para ser procesionada, podría sufrir un percance... y la Hermandad apuesta por contar con iconografía propia.

La escultura tiene un presupuesto de 18.000 euros más IVA. La Hermandad de la Pasión contactó con once artistas que les presentaron precios y plazos diversos, de hasta 36.000 euros y en algunos casos con una lista de espera de cinco años. La elegida se esculpirá en madera de cedro. La Hermandad tenía algunos “ahorros” tras dos años sin procesiones, de manera que no se hipotecarán con la obra, pero agradecen cualquier ayuda, donación... para recuperar aunque sea en una parte las arcas. Las donaciones se pueden hacer llegar a un número de cuenta, o bien por medio de la aplicación Bizum. El resucitado presentará “una expresión escultórica realista e idealizada, aunando la naturaleza dual, real y divina de un Cristo que ha egresado de la muerte y camina entre los hombres, sus pies estarán posados sobre el suelo en actitud de avance y no en levitación”. La Hermandad apunta que “la sábana que cubre el cuerpo añade dinamismo a la composición gracias al juego de diagonales y claroscuro ya que, de aparecer sólo cubierto con el sudario, se restaría dignidad y grandeza a la representación de Cristo Resucitado, dado que el vestido dignifica a quien lo lleva puesto y a él se le desnudó precisamente para humillarle”.