New Yorker ha abierto su tienda en el1.200 metros cuadrados, ofrece ropa, calzado y complementos de hombre y mujer. Hasta 2019, este local estuvo ocupado por Zara. La firma alemana de modaha abierto su tienda en el Centro Comercial Itaroa , en Huarte. La cadena juvenil ocupa uno de los mejores locales situados del centro comercial, junto a la plaza central con fuente. En sus, ofrece ropa, calzado y complementos de hombre y mujer. Hasta 2019, este local estuvo ocupado por Zara.

New Yorker nació en 1971 en la ciudad alemana de Flensburg, con la apertura de una pequeña tienda de pantalones vaqueros denominada Jeans Shop Number One. Una década después adoptó el nombre de New Yorker e inició su expansión por el país germano. Y en 1994 abrió su primera tienda fuera de Alemania.

Actualmente New Yorker está presente en 47 países, con más de un millar de tiendas y 21.000 empleados. En estas últimas décadas ha creado marcas como Icono, Smog, Black Squad, FB Sister y Amisu. En España abrió su primera tienda en 1999 en Palma de Mallorca. Actualmente posee casi una treintena de establecimientos. Hasta ahora, los más cercanos a Navarra estaban en Zaragoza y Bilbao. Como promoción por la apertura, los días 8 y 9 de abril New Yoker Pamplona ofrece un descuento de 5 euros por compras superiores a 25 y de 10 euros si son de más de 50.