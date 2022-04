Una tele en el contenedor de las peladuras

alguien depositó un televisor de plasma en el contenedor de materia orgánica, entre los biorresiduos. Los operarios de las plantas de recogida y recuperación de residuos podrían completar un jugoso anecdotario, tal vez encuadernarlo y publicarlo. Sería un manual adecuado para los colegios, para personas de todas las edades. En la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona contaban recientemente un caso que tendría cabida en ese hipotético libro de los horrores del reciclaje:

Al descargar uno de los camiones se encontraron entre restos de comida un televisor de plasma de considerable tamaño, acompañado de otros aparatos, entre ellos algunas antenas. Ni operarios ni técnicos se podían explicar cómo había podido llegar hasta allí la televisión, teniendo en cuenta que todos los contenedores para materia orgánica de la Comarca, los de color marrón, tienen cerradura. Algunos funcionan todavía con llave, y otros se abren ya con la tarjeta electrónica o el teléfono móvil. Es decir, la persona que introdujo el electrodoméstico tuvo que utilizar alguno de los dispositivos para activar el contenedor, que a buen seguro estaba junto a los contenedores de otras recogidas selectivas. A falta de instalaciones propias en el entorno y hasta que no se construya la planta proyectada en Imárcoain , la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona trata la materia orgánica en la planta HTN de Caparroso . Hasta allí llegan las 25 toneladas aproximadas recogidas cada día y hace unas semanas, responsables de la empresa llamaron a la Mancomunidad con el fin de comunicar un hallazgo curioso.

Será imposible seguir la pista del televisor que no es, en fin, más que una más en la serie de despropósitos del reciclaje. Para tratar de evitarlos, la Mancomunidad dispone desde hace un tiempo en su página en internet de un enlace llamado ‘¿Dónde lo tiro?’, con el que despejar dudas cuando no se sabe bien en qué contenedor o en qué lugar depositar un residuo concreto. Se trata de una especie de buscador donde se introduce el nombre del residuo y la respuesta incluye alguna de las trece recogidas que existen. No para todas hay respuesta, según la comprobación efectuada por este periódico. No se pudo, resolver, por ejemplo, en qué recipiente introducir un peine, una esponja, una fregona, tampoco un cubo, una duda que planteó una ciudadana recientemente. Entendía que al ser de plástico debía ir al amarillo, de envases, pero era demasiado grande para introducirlo por los orificios. Su destino, en este caso, sería un punto limpio, uno fijo o alguno de los móviles que circulan por localidades de la Comarca y barrios de Pamplona con un calendario concreto.

Existen en conjunto trece tipos de recogida: Resto; quinto contenedor: materia orgánica; envases: plásticos, latas, bricks y bolsas de plástico; papel y cartón: todo tipo de papeles y cajas, embalajes y plegados; vidrio: botellas de vidrio, frascos y tarros de vidrio; compostaje: doméstico y comunitario; poda: restos de poda y jardinería y otros restos verdes; pilas: todo tipo de pilas, convencionales, botón y recargables; voluminosos: muebles, electrodomésticos, armarios, ordenadores...; medicamentos: caducados y envases; escombros: pequeñas cantidades de escombros de particulares; Puntos limpios: residuos especiales, generados en el hogar y productos de automóvil; ropa, calzado y textil.