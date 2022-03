necesaria vuelta de tuerca que la sociedad no puede obviar. Y, aunque suena muy bien, el reto se complica; empezando por las directrices que estipula la nueva ley de Tráfico de la DGT, que ya ha entrado en vigor. Ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Quizá sea la clave para entender qué ha pasado con el entramado de los vehículos de movilidad personal (patinetes en su mayoría) y la. Y, aunque suena muy bien, el reto se complica; empezando por las directrices que estipula la nque ya ha entrado en vigor.

Ordenanza de Movilidad dea manera de llegar de un sitio a otro de la ciudad sin bajarse de su patinete. Tal y como explican los propios usuarios, respaldados por la asociación Ampen, el hecho de solamente poder circular por vías 30km/h en ciudad les causa auténticos quebraderos de cabeza. La norma, que poco dista de las exigencias que ya marcaba lade Pamplona , deja de nuevo a estos vehículos con las manos atadas en según qué aspectos. Entre ellos, un básico: l. Tal y como explican los propios usuarios, respaldados por la asociación Ampen, el hecho de solamente poder circularen ciudad les causa auténticos quebraderos de cabeza.

Sin ir más lejos, en Pamplona, los problemas son recurrentes. Por citar un ejemplo, si un patinete circula por la avenida de Galicia y desemboca en la plaza de los Fueros, este emplazamiento se convierte en un escollo sobre el que ya no se puede pasar. Las alternativas pasarían por pisar la acera (prohibido) para continuar por la avenida de Zaragoza; o atravesar por arriba o por abajo la propia plaza de los Fueros (ilegales en ambos casos). “No podemos circular por aceras, vías a 50 ni tampoco por el subterráneo”, indican los afectados.

Apenas unos metros más adelante, en la curva que enlaza ya con el barrio de Iturrama, los patinetes vuelven a quedarse en stand by, ya que el vial pasa de ser una zona a 30 km/h a un espacio a 50. “En este punto no hay salida, por lo que la alternativa no es otra que parar y bajarte para ir andando hasta la Vuelta del Castillo”, describen. Y citan ejemplos como avenida de Aróstegui o cualquier otro vial de más velocidad que no cuente con un carril bici protegido (con bolardos).

Precisamente por estos ‘cortes’, desde la asociación de Movilidad Personal y Ecológica de Navarra no descartan pedir una reunión con el Ayuntamiento de Pamplona para pedir soluciones reales, no la réplica de tener que caminar en según qué zonas. “Es como si a un conductor le exigen bajarse del coche, llamar a la grúa para que le lleve el vehículo a la calle siguiente, donde ya puedes circular, y de nuevo seguir al volante. No tiene lógica ninguna”, ponen como ejemplo.

Lo que dictamina la Ordenanza de Movilidad en Pamplona

​

​1 Aceras. Como norma general queda prohibida la circulación de vehículos de movilidad personal por las aceras.



2 Edad. La edad mínima permitida para circular con un VMP por las vías y espacios públicos es de 14 años.



3 Casco. Es obligatorio el uso del casco por el conductor y, en su caso, los ocupantes de aquellos vehículos en los que esté permitido su transporte.



4 Chaleco. Entre la puesta y salida del sol, además de en condiciones de escasa visibilidad, es obligatorio el uso de chaleco reflectante y alumbrado delantero y trasero. Se exige timbre si existe manillar.

El problema de los 1.000 vatios

Como guinda, los usuarios de estos vehículos de movilidad personal indican que el manual elaborado por la DGT, que especifica las características que deben seguir, inutiliza el 80% del parque actual (eléctricos, no contaminantes). “Hablamos del límite de potencia a 1.000 vatios a patinetes diseñados para 70 kilos”, indican. Y no comprenden por qué una persona de 100 kilos no puede usar este aparato. “En una cuesta apenas podrá ir a 10 km/h, con el peligro que entraña”.