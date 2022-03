"La sociedad esta harta": concentración en Pamplona contra la escalada de precios

movilización en distintas capitales de España, para reclamar una contención de los precios. Decenas de personas convocadas por los sindicatos UGT CC OO se han concentrado este miércoles en Pamplona frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, en el marco de unapara reclamar una contención de los precios.

La concentración ha sido convocada junto con las organizaciones FACUA y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), y las asociaciones de autónomos UATAE y UPTA. La movilización ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'Contener los precios, proteger el empleo. Hay que frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida'.

En la protesta han estado presentes también la coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, y el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán.

Los participantes en la concentración han repetido mensajes como 'De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste', 'No falta dinero, sobran ladrones', o 'A ti, que estás mirando, también te están robando'.

El secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha afirmado que "la sociedad está harta, está hastiada de esta situación, no hay más que promesas y no hay resultados". "La inflación está subiendo, los precios están subiendo, como el gas, la electricidad, los carburantes y las materias primas, y está repercutiendo ya en los bienes y servicios más generales, como la alimentación, la compra, o la luz de las casas", ha criticado.

Por ello, ha explicado que "venimos a decir que ya basta, que tanto Europa como el Gobierno de España se tienen que poner las pilas". "No podemos esperar hasta las conclusiones del Consejo Europeo del jueves y el viernes, y luego se anuncia un Consejo de Ministros para el 29 de marzo. Para cuando las medidas que se hagan se aprueben y se publiquen en el Boletín Oficial, van a ser muchos días. El transporte lleva por ejemplo diez días parado. Ya estamos viendo la falta de suministros en muchas líneas de supermercados, en empresas, y en todo tipo de servicios. Las medidas no se tienen que prometer sino ejercer ya", ha reivindicado.

Entre algunas propuestas concretas, Jesús Santos ha reclamado que "se tiene que desligar el precio de la luz del gas". "No puede ser que el gas esté marcando precios cuando es el mínimo productor del tema energético", ha dicho. Además, ha planteado que "en el tema de empleo tenemos que reactivar los ERTE o el nuevo modelo que ya está contemplado en la reforma laboral para que se defienda el empleo, que no caiga otra vez".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha afirmado que "estamos en una situación complicada y no es una situación que sólo venga de la exigencia que está marcando la invasión de Rusia sobre Ucrania en algunos elementos, como el elemento del coste de las energías, que no es de hoy, viene de antes".

Así, ha explicado que "desde la crisis de 2008, ya decíamos que el empobrecimiento energético estaba afectando más a muchos hogares que no podían llegar a pagar esos consumos, y por tanto lo que estamos reclamando primero es que algunos de los costes que van a los hogares más empobrecidos, que van a las empresas que más dificultades, se tienen que regular".

Chechu Rodríguez ha defendido que "el precio energético tiene que bajar, no podemos seguir manteniendo que los costes de la energía más cara sean los que marquen el precio de la energía en este país". "Tiene que actuarse sobre los precios energéticos y sobre todo de la electricidad para que no sean las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas o las empresas de más consumo, pero sobre todo los hogares y las familias que están en una posición vulnerable, los trabajadores y las trabajadoras, los que paguemos el coste de otra crisis que nosotros no hemos generado", ha subrayado.