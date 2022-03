La decisión, que no ha sido fácil en absoluto, ha terminado por un cúmulo de adversidades en las que las obras defueron la puntilla definitiva. Como el mismo Carlos explica mientras sigue atendiendo a clientes de los que conoce cada detalle, todo comienza con la complejidad de soportar las bajas del personal a su cargo. “La gente se cree que paga la seguridad social y que no pasa nada, pero tener a gente año y medio de baja continuaday ya no da para todo”, indica.

Autónomo, Carlos se devana la cabeza a diario para que los gastos cuadren. Aunque no siempre lo consigue.... no son sencillos de sobrellevar. Como tampoco lo fueron las restricciones de la“Creo que fui el único bar de Pamplona al que no solo no le dejaron ampliar terraza (capacidad para 2 mesas y 4 sillas), sino que me mermaron el aforo”, cuenta, afirmando que le obligaron a quedarse con solamente tres asientos. “Quise ampliar el local comprando la bajera de al lado, pero los números no dieron. Y ahora ya la han vendido, por lo que me han ‘estrangulado”, añade.