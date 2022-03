Media tonelada menos de hojas en las calles de Pamplona

Calles y parques cuajados con hojas serán una de las imágenes más bucólicas y representativas del otoño, pero para la empresa encargada de la limpieza pública de Pamplona, FCC Medio Ambiente, un verdadero quebradero de cabeza durante los tres meses que dura la campaña. Desde octubre a diciembre, se reorganiza el servicio, se refuerza la maquinaria y cada noche se planifica cómo actuar en los barrios más conflictivos como Iturrama, Ermitagaña, Ensanche, Labrit o Txantrea.

Un intenso trabajo que se traduce en algo más de media tonelada de hojas retiradas de la vía pública para evitar accidentes o suciedad en una de las ciudades españolas que tiene más densidad de arbolado por habitante. Según un estudio de Asociación Española de Parques y Jardines Públicos publicado en agosto de 2018, por cada vecino hay 30 ejemplares, muy por encima de la marca nacional que está en 14.

Así, durante el turno de mañana y en el período de más acumulación de hojarasca, además de los servicios habituales de limpieza, se cuenta con doce barrederas para el turno matutino: siete en las aceras, entre tres y cuatro para calzadas y una más para aceras estrechas. También sufre modificaciones el turno de tarde, en el que se retiran si es posible las cuatro máquinas de baldeo de aceras para sacar las barredoras de aceras y calzadas que en temporada más fuerte pueden llegar a ser entre siete u ocho. Y por la noche dos o tres barredoras de calzadas se ocupan de las grandes avenidas donde el tráfico ha impedido realizar su labor.

Para atender este servicio, se requiere la participación activa de un centenar de operarios, que cada día retiran de las calles unos 8.800 kilos de hojas. Si se analizan los pesos obtenidos en estos tres meses de campaña con respecto al resto del año el incremento es de unas 300 toneladas.

Pero estos residuos, debido a su mezcla con otros que se depositan y se mezclan con ellos (como restos de bolsas, papeles o colillas), no se pueden tratar de manera particular: es decir, no terminan convirtiéndose en compost en la planta de Arazuri. Pero en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo para que en la época de mayor acumulación de hoja se separe la más limpia y trasladarla al vivero de Miluce para reutilizarla como abono natural.

Sin embargo, a pesar de la planificación, desde el Ayuntamiento advierten que no todos los días se funciona a pleno rendimiento: la lluvia, la nieve o heladas pueden frenar los trabajos. Y, avisan, que quizá sea necesario iniciarlos antes -de hecho se comienzan con los preparativos en la segunda quincena de septiembre- porque se ha comenzado a detectar un adelanto en la caída de la hoja, apareciendo las primeras incluso en agosto. Y una curiosidad para los neófitos en el tema: mientras los chopos, tilos y castaños pierden muy rápidamente sus hojas, el platanero se resiste y lo hace a escalas.