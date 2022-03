La oposición critica los contratos con el socio del hermano de Caballero

El octavo punto del orden del día pretendía denunciar la “pérdida de calidad democrática en el Ayuntamiento por la falta de respeto al derecho de fundamental a la participación de concejales/as”, pero devino -vía autoenmienda- en un debate enconado sobre la contratación del Consistorio de los servicios de un abogado del despacho en el que trabaja el hermano de María Caballero, concejala de Servicios Sociales de Navarra Suma. Los tres trabajos tuvieron un importe total de algo más de 11.000 euros.

no guardaba relación con la declaración inicial -presentadas en ambos casos por EH Bildu-, tras un receso, los tres grupos de la oposición apoyaron abordar los asuntos en el mismo debate. El resultado: EH Bildu, PSN y Geroa Bai sumaron sus votos (14) para aprobar sendos textos, que se votaron por separado. NA+ (13) votó en contra en ambos casos. Pese a que el alcalde, Enrique Maya , ya advirtió de que la autoenmienda-presentadas en ambos casos por EH Bildu-, tras un receso, los tres grupos de la oposición apoyaron abordar los asuntos en el mismo debate. El resultado: EH Bildu, PSN y Geroa Bai sumaron sus votos (14) para aprobar sendos textos, que se votaron por separado. NA+ (13) votó en contra en ambos casos.

La autoenmienda exige que “de forma inmediata y completamente transparente, se den las explicaciones oportunas acerca de estas tres contrataciones que, más allá de su legalidad, representa un comportamiento políticamente no ejemplar y nada ético”, además de que se depuren responsabilidades políticas sobre estas decisiones.

Asumida subsidiariamente la no ilegalidad de dichos contratos -no así la ‘estética’ de dicha decisión-, el debate se redujo a un careo entre la portavoz de NA+, Ana Elizalde, y el de EH Bildu, Joseba Asiron, con larguísimas retahílas de procesos con el TAN ganados y perdidos por ambos partidos. “¡Qué mal les ha sentado pagar las costas por perder en los tribunales! Claro, hasta ahora sus desvaríos jurídicos los pagaban con el dinero de los pamploneses. Y ahora los han tenido que pagar la señora Beloki y el señor Alonso (ambos de EH Bildu), por no hablar de Abaurrea, claro...”, comenzó su alocución la concejala Ana Elizalde. La edil de NA+ se refería a uno de los tres casos en los que asesoró el hermano de María Caballero y que condenó a los concejales de EH Bildu a pagar las costas del proceso.

Asiron compiló los retrasos del equipo de gobierno para aportar información requerida por los ediles de su grupo , recorrió algunas de las actuaciones fallidas por el actual equipo de gobierno y aseguró que se externalizaron servicios -en relación con el despacho del hermano de Caballero- que podrían haber sido asumidos por equipo de letrados municipales.