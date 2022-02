Katya Larionova, rusa afincada en Pamplona: "Nadie quiere una tercera guerra mundial"

En la asociación Vostok (“este” en ruso) del barrio de Azpilagaña, las paredes están cubiertas de mensajes en cirílico, matrioshkas, iconos ortodoxos, un enorme mapa de Rusia –el país más extenso del mundo–, y juegos para niños. Porque desde esta asociación, se enseña ruso e inglés a niños y niñas de origen ruso. Y también ucraniano. “Un 50% de los alumnos que tenemos son hijos de ucranianos. Aquí fomentamos valores de paz”, insiste Katerina Larionova a modo de introducción. Desde la asociación también imparten ruso a algunos adultos pamploneses.

Katerina, Katya, nació en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, en la cordillera de los Urales –centro-oeste del país–, muy lejos de Ucrania, a más de 2.500 kilómetros de Kiev. “Hay dos horas de diferencia en el huso horario entre mi ciudad y Ucrania”, apunta. Llegó a Pamplona hace tres años y habla un castellano fluido aunque con marcado acento ruso. “En Ekaterimburgo, mi ciudad, trabajaba como profesora de inglés. Allí se han quedado mi madre y mi hija mayor”, relata.

Katya evita hablar, en los primeros compases de la entrevista, sobre el ataque de este jueves de Rusia a Ucrania. Se centra en destacar y alabar los profundos lazos históricos entre ambos países. “Aquí enseñamos ruso y nuestra cultura, tradiciones, costumbres... Rusia y Ucrania tienen muchas cosas en común. Ahora estamos preparando el Máslenitsa, el carnaval ruso. Hacemos muñecas de paja, poesía, nuestra tradiciones, con los trajes típicos de Rusia y también de Ucrania. Vivimos con mucha amistad y respeto. Nadie ofende al otro por su procedencia”, insiste.

Pero es que Pamplona no es Kiev ni Moscú. Y este jueves, en la frontera ucranio-rusa, el ejército de Putin infligió un primer ataque que se saldó con al menos 40 muertos, según la prensa internacional. La escalada de tensión entre Putin, Ucrania y Occidente estalló el lunes, cuando el presidente ruso reconoció la independencia de dos territorios ucranianos prorrusos, Donetsk y Lugansk. La guerra del Donbass, en el este de Ucrania, en 2014, también contra Rusia, dejó cerca de 14.000 muertos.

"ESPERO QUE NO DURE MUCHO"

Volvemos al presente, al inicio de ayer de lo que podría ser una guerra a gran escala. De momento, flota el miedo y la incertidumbre. “No me esperaba que este conflicto fuese tan duro. Yo espero que no dure mucho y que haya el menor número de víctimas posibles. Yo creo que nadie quiere que empiece la tercera guerra mundial. Aquí hay una chica de Donetsk que da clases de ruso a niños españoles”, continúa.

Katya insiste en esos lazos históricos entre los dos países. Pero también hay lazos de sangre. “Estoy segura de que esto es política. Me da mucha pena que los jóvenes rusos tengan que ir a la guerra. Los conflictos han existido siempre”, sostiene.

– ¿Apoya a Putin?

– Es el presidente de mi país –responde Katya– pero no soy consciente de lo que hace. Yo llevo aquí ya muchos años. No sigo la actualidad. No quiero ver la televisión porque me da mucha tristeza que la gente sufra. Desde el conflicto de 2014 evitamos hablar de estos temas. No quisiera decir nada malo sobre los ucranianos o sobre el presidente de mi país y sus políticas.

A Katya se le nota algo molesta con las preguntas. Ella solo insiste en los valores de paz y concordia que promueve desde la asociación Vostok de Pamplona.